Бывшие звезды «Дома-2» снялись в финальном выпуске проекта 

Недавно состоялась запись финального выпуска реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщает StarHit.
На съемочной площадке появился один из первых участников телешоу Роман Третьяков, также в проект на один выпуск вернулся Степан Меньщиков вместе с супругой Ангелиной Монах.
Одна из бывших участниц, Саша Артемова, выразила надежду, что шоу возродят:
«Не хочется, чтобы такой прекрасный проект закрывался. Ведь я встретила здесь свою любовь, за проектом уже у нас была свадьба, родился прекрасный ребенок».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова.