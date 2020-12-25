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Бывшие звезды «Дома-2» снялись в финальном выпуске проекта 

Мария Грибова 6 часов назад
Бывшие звезды «Дома-2» снялись в финальном выпуске проекта
Фото: Кадр из шоу «Дом-2»
Недавно состоялась запись финального выпуска реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщает StarHit.
На съемочной площадке появился один из первых участников телешоу Роман Третьяков, также в проект на один выпуск вернулся Степан Меньщиков вместе с супругой Ангелиной Монах.
Одна из бывших участниц, Саша Артемова, выразила надежду, что шоу возродят:

«Не хочется, чтобы такой прекрасный проект закрывался. Ведь я встретила здесь свою любовь, за проектом уже у нас была свадьба, родился прекрасный ребенок».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова.
Видео дня. Актеры которые ненавидели свои популярные роли
ТВ , Роман Третьяков , Степан Меньщиков
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