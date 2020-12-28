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Телеведущая разрыдалась в прямом эфире и сорвала съемки 

Мира Маркина 2 часа назад
Телеведущая разрыдалась в прямом эфире и сорвала съемки
Фото: Кадр из шоу BBC Breakfast
Ведущая британского утреннего шоу BBC Breakfast Луиза Минчин расплакалась в прямом эфире и чуть не сорвала программу. Из-за рыданий женщины руководству пришлось ненадолго прервать эфир на рекламную паузу.
Минчин дала волю эмоциям после просмотра эпизода о доме престарелых. В нем рассказывалось о том, как сотрудники учреждения провели 84 дня отдельно от своих семей, чтобы не подвергать опасности пожилых людей во время пандемии COVID-19.
В конце сюжета родные бабушек и дедушек спели рождественскую песню для сотрудников и поблагодарили их за самопожертвование.

«Я не могу говорить. Как трогательно, что они [сотрудники дома престарелых] подпевают. Они сделали удивительную вещь»,

— сказала телеведущая со слезами на глазах. В этот момент коллега Минчин Джон Кей передал ей коробку с носовыми платками.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, чем сейчас занимается самая раскованная телеведущая России.
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ТВ , Джон Кей
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