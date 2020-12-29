Участница телешоу подала в суд на ведущего Первого канала 

Участница телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале Елена Миськова решила подать в суд на ведущего программы Александра Гордона . Как сообщает Telegram -канал Mash, она написала заявление в полицию через три года после выхода передачи.

Миськова участвовала в ток-шоу в 2017 году. В студии программы она рассказала о том, что получает много мужского внимания и мечтает выйти замуж за олигарха. В ответ на это Гордон сказал, что считает ее проституткой, потому что она, по мнению ведущего, занимается сексом с мужчинами, которых не любит, «за деньги и подарки».

По данным издания, после передачи Миськова столкнулась с травлей. Кроме того, с ней перестали общаться родственники. Узнав, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за клевету, девушка обратилась в полицию и подала заявление на Гордона.

Ранее в декабре Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы или пяти миллионов рублей штрафа — предусмотрено за клевету о совершении гражданином преступления сексуального характера и любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления.