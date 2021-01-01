Итоги шоу «Голос» в очередной раз возмутили зрителей 

«Как люди голосуют, не впечатляет нисколько, так себе певичка. Закройте этот продажный проект», «А голосов в этом году, как в пандемию… без вкуса и запаха», «Ужас, несчастная безголосая, Первый канал идет семимильными шагами назад в 80-е, эта Яна проплаченная каким-нибудь нефтебароном это же очевидно», — писали зрители.