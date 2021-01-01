Итоги шоу «Голос» в очередной раз возмутили зрителей 

Итоги девятого сезона музыкального конкурса «Голос» возмутили зрителей. Гневные комментарии "посыпались" после выступления победительницы программы Яны Габбасовой.
Пользователи посчитали победу Габбасовой нечестной.
«Как люди голосуют, не впечатляет нисколько, так себе певичка. Закройте этот продажный проект», «А голосов в этом году, как в пандемию… без вкуса и запаха», «Ужас, несчастная безголосая, Первый канал идет семимильными шагами назад в 80-е, эта Яна проплаченная каким-нибудь нефтебароном это же очевидно», — писали зрители.
Поклонники шоу посчитали другого финалиста Олега Аккуратова талантливее и утонченнее победительницы.
При этом нашлись и те, кто встал на защиту Габбасовой.
«Не знаю, нормальный победитель, почему вы так протестуете это?», «Яна — универсал, любые песни может петь в 18 лет. Молодец. Не завидуйте», «Не знаю, зачем столько негатива. Случайно наткнулся на ролик, поет девочка вполне неплохо», — высказались они.
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