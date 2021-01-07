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Какие тайны раскрыли звезды в «Секрете на миллион» 

Мария Грибова 12 часов назад
Какие тайны раскрыли звезды в «Секрете на миллион»
Фото: Кадр из шоу «Секрет на миллион»
В 2016 году на экраны вышло шоу «Секрет на миллион», в котором знаменитости делятся своими тайными с телеведущей Лерой Кудрявцевой. «Рамблер» расскажет о некоторых секретах звезд, о которых они молчали долгие годы, но на передаче все же их раскрыли.

Шура

Кадр из шоу «Секрет на миллион»
На шоу певец Шура признался, что хочет ребенка и готов прибегнуть к услугам суррогатной матери. Перед съемками он сдал анализы, чтобы узнать, может ли он иметь детей. Кудрявцева в свою очередь предложила артисту раскрыть конверт, в котором были результаты анализов, получив за это миллион рублей. Однако певец отказался.

Анфиса Чехова

Кадр из шоу «Секрет на миллион»
Несколько лет назад телеведущая Анфиса Чехова развелась с Гурамом Баблишвили, с отцом своего сына. На вопрос Кудрявцевой об изменах Чехова заявила, что всегда оставалась верной супругу, а также уверена и в его верности. В студии программы Гурам признался в измене бывшей возлюбленной Анфисе, отметив, что его измена — ни что иное, как «проявлении мужской природы».

Любовь Успенская

Кадр из шоу «Секрет на миллион»
Успенская стала первой гостьей программы «Секрет на миллион», кто раскрыл свою самую страшную тайну Лере Кудрявцевой:

«В 16 лет я решилась на аборт, а после узнала, что у меня должны были быть двойняшки».

Артистка забеременела после того, как влюбилась во взрослого женатого мужчину. Родить в 16 лет ребенка она не могла, поэтому и решилась на процедуру. А через несколько часов после операции Успенская пошла на работу, чтобы родители ничего не заподозрили.

Филипп Киркоров

Кадр из шоу «Секрет на миллион»
В конце программы Киркоров раскрыл секрет, который хранил 13 лет. Артист признался, что в 2004 году его обвинили в смерти человека. Во время одного из концертов в США он интуитивно оттолкнул одного из охранников. После выступления Киркорову рассказали, что охранник упал с лестницы, ударился головой о бетон и потерял сознание. Через год мужчина скончался. Его родственники подали в суд на Киркорова, обвинив в убийстве. И если бы артист признал вину, ему бы грозило пожизненное заключение.
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Комментарии 2
ТВ , Филипп Киркоров , Анфиса Чехова , Любовь Успенская , Гурам Баблишвили , Лера Кудрявцева
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