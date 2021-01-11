Британская звезда попросила у фанатов денег из-за отсутствия работы

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Эльма Пазар (Elma Pazar) попросила денег у своих подписчиков в Twitter. Женщина предложила фанатам пополнить ее банковский счет, потому что в настоящее время она не может работать из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом пишет Daily Star

«Если кто-то захочет сделать пожертвование на мой банковский счет, чтобы подбодрить меня, я буду рада прислать вам мои данные», — написала британка. Позже этот твит был удален.

Некоторые пользователи Twitter удивились неожиданной просьбе звезды реалити-шоу. Один из подписчиков предложил Пазар поискать «настоящую работу». Он добавил, что быть инфлюенсером или звездой «Острова любви» — это не карьера. На это Пазар ответила, что является квалифицированным специалистом по наращиванию ресниц, но сейчас у нее отсутствует работа из-за карантина.

Позже телезвезда добавила, что пандемия коронавируса сильно ударила и по ней, и по индустрии красоты в целом.