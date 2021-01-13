Комментаторам «Матч ТВ» запретили слова «Чемпионшип», «реф» и еще 38 заимствований

Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой своей речи. Так что опубликованная табличка — не более чем резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для «Матч ТВ» лиц. С ним согласна и я, и Александр Тащин. Все, что придумано сверх того — чистая и понятная фантазия для лучшего кликбейта.