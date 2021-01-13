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WTF? Комментаторам «Матч ТВ» запретили слова «Чемпионшип», «реф» и еще 38 заимствований 

Sport24 12 часов назад
Комментаторам «Матч ТВ» запретили слова «Чемпионшип», «реф» и еще 38 заимствований
Фото: РИА Новости
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер составил список запретных слов, которые не должны звучать в эфире «Матч ТВ».
Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Станислав Гридасов.

— Общеизвестно, что главный начальник «Газпрома», «Зенита» и «Матч ТВ» Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания. Алексей Борисович очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами. Есть же простые русские слова — аутсайдер, плеймейкер или, к примеру, «троллинг». (Список, как утверждают, подлинный. Филологический анализ впереди).

Так, комментаторам и ведущим канала тотально запрещено использовать как узкопрофильную лексику («Таргетмен», «Стенд-бай», «Ковер-шадоу»), так и популярные «ассист», «голеадор», «коуч» и даже название лиги — «Чемпионшип».

Полный бан-лист выглядит так:

Sport24
Генеральный продюсер канала Тина Канделаки подтвердила Sport24, что комментаторам действительно рекомендовано не использовать заимствованную лексику, но про список сказала, что это «резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для „Матч ТВ“ лиц».

«Для комментаторов «Матч ТВ» есть рекомендации воздержаться от употребления англицизмов. Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме — никаких ограничений, разумеется, нет.

Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой своей речи. Так что опубликованная табличка — не более чем резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для «Матч ТВ» лиц. С ним согласна и я, и Александр Тащин. Все, что придумано сверх того — чистая и понятная фантазия для лучшего кликбейта.

Штрафов, разумеется, нет. Есть внутренний консенсус, как он есть и по поводу нецензурной брани или сна в прямом эфире».

Об отношении Миллера к заимствованиям из иностранных языков известно давно:
  • В 2010 году председатель правления «Газпрома» дал интервью журналу «Итоги», в котором так рассуждал о названии нового проекта: «Ну уж точно не „Газпром-сити“. Не люблю искусственных англицизмов в русском языке».
  • На собрании акционеров «Газпрома» в 2017 году Миллер публично поправил журналиста газеты «Правда», который использовал в вопросе фразу «Better late than never» (Лучше поздно, чем никогда». — Sport24). «Лучше давайте говорить по-русски, я всех призываю в этом зале. Очень много англицизмов, очень много слов, которые засоряют наш язык. Это иностранные слова, понимаете? А язык является хранителем нашего русского опыта. Лучше поздно, чем никогда хранить язык».
  • С необходимостью минимизировать иностранную лексику в эфире соглашался и президент РПЛ Сергей Прядкин: «Матчи российской Премьер-лиги нужно комментировать на могучем русском языке. Мы живем не в Англии, а в России, поэтому можно обойтись без использования англицизмов. Что касается штампов, то есть специфический, футбольный лексикон. Это нормально. Но от выражений типа: „как с гуся вода“, „тренерская чехарда“ или „госпожа удача“, наверное, нужно уходить. Русский язык очень богат, и, думаю, можно найти доступные синонимы, а не повторять все время одно и то же».
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Комментарии
ТВ , Тина Канделаки , Алексей Миллер , Александр Тащин , Сергей Прядкин , Станислав Гридасов , Газпром , Зенит , газета "Правда"
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