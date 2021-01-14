Какой была на ТВ цензура спорта в СССР и России

«Гандбол больше не называю гандболом. Сами понимаете — созвучие»
«В 1990 году у меня был случай на Играх доброй воли в Сиэтле, — вспоминает Гомельский. — Я туда приехал, работал на центральном телевидении. Редактором тогда был Александр Владимирович Иваницкий, земля ему пухом. А это, по сути, было моей первой самостоятельной работой. В день я комментировал две игры: одну с участием сборной России и одну игру сборной США. Иваницкий за меня сильно волновался, поэтому сел рядом со мной, надел гарнитуру и слушал. Тогда ещё играли два тайма по 20 минут, а не четыре четверти. После первого периода я собирался выйти подышать, а он меня остановил и говорит: «Ты по-русски вообще можешь разговаривать?». Я говорю: «А в чём дело-то?» Он отвечает: «Что такое блок-шот? Что такое данк?». А это же принятые термины. Конечно, можно сказать «накрыл бросок», можно сказать «забил сверху» или «дал гвоздя». Но я предпочитал то, что принято в мире, за что получил замечание. После этого Иваницкий пожаловался на меня отцу, который тоже был на Играх, работал. От папы я на следующий день за завтраком получил. Ввалил он мне за это конкретно. Я говорю: «Хорошо, а делать-то что?» Он мне сказал: «Ты комментируешь баскетбол для всех. Иногда и для тех, кто его в первый раз смотрит. Поэтому ты должен разжёвывать».
Теперь, если никуда не тороплюсь, я после употребления иностранного термина объясняю его значение. Считаю, это правильно.
И ещё был случай. Я же универсал, комментировал много видов спорта. Однажды на Олимпиаде большой начальник сделал мне замечание за слово «гандбол». Понимаете, за что, да? Созвучие. С тех пор я никогда не называю гандбол гандболом, только — ручной мяч. Я принял это замечание без обид, мог бы и сам догадаться».
«Если народ полетит на улицы, смотри, как бы это не связали с твоим комментарием»
«У меня был случай перед матчем России против Бельгии на чемпионате мира 2002 года. Тогда перед игрой произошли погромы после поражения от японцев. Мне позвонили и сказали: «Гриша, будь аккуратнее, будь внимательнее. Ни одного слова. Не вспоминай вообще, что было в Москве. Не дай бог ты это упомянешь. А если наши проиграют и народ снова полетит на улицы, смотри, как бы это не связали с твоим комментарием». Не могу сказать, что прозвучало, что какие-то слова нельзя употреблять, но пожелание было.
Что касается указаний по поводу слов, то такая история у меня тоже была. Финал Кубка России 2004 года: «Терек» — «Крылья Советов». Была непростая ситуация. Буквально незадолго до матча взорвали Ахмата Кадырова. А этот финал — вообще первая трансляция на Чечню. В 2003 году только-только закончилась война. Меня тогда предупредили, что не дай бог во время эфира мною будут произнесены фразы типа «пошли в атаку», «развернули наступление», «выстрел из-за пределов штрафной», «мяч летит, как ядро». Военную терминологию надо было исключить. Я держался весь матч, но, по-моему, всё-таки один раз за игру произнёс «пошли в атаку». Потом рассказывал эту историю руководству грозненского клуба в 2013 году, когда меня пригласили в Грозный на финал Кубка как человека, с которым ассоциируется победа. Когда я рассказал, повисла неловкая пауза. Но по тем временам это была осторожность, которая имела под собой немало справедливых моментов.
Если говорить о СССР, то там существовал очень жёсткий самоконтроль у комментаторов. Была интересная история у великого Николая Озерова. В феврале 1972 года он комментировал открытие зимней Олимпиады в Саппоро. И во время эфира он произнёс фразу: «Дорогие друзья, мы находимся в японском городе Саппоро, вдали от родины». Казалось бы, обычная фраза, ничего страшного. Но через 15 минут после окончания трансляции Озерову позвонил Лапин — руководитель Гостелерадио и сказал: «Николай Николаевич, вообще-то вы находитесь в 50 километрах от родины. Или Дальний Восток для вас не Советский Союз?» И ведь, по большому счёту, он был прав».
«Цензор сказал заменить «Зенит» на команду из Фрунзе»
«Решение по всем вопросам принимал ЦК КПСС, отдел пропаганды и агитации. Они отслеживали культуру, спорт. Тогда министра иностранных дел Громыко вообще называли «Господин Нет». Были сплошные запреты, книги русских поэтов не могли в магазине купить. Запрещали произносить слово «матч», просили говорить «игровое состязание». Не корнер, а угловой. Не офсайд, а положение вне игры. Не пенальти, а одиннадцатиметровый штрафной удар. Это было «рекомендовано». Публично этого никто не признавал, ведь была прописана свобода слова. Но существовали цензоры, которые следили за текстом, за аудио. Всё вычитывалось. У меня была история, я писал статью про «Зенит» из Фрунзе. Цензор сказал мне заменить на «команда из города Фрунзе». Ведь враг узнает, что у нас не только в Ленинграде есть предприятие огромного характера.
От эфиров отстраняли комментаторов за неверное выражение, были разборы полетов. Однажды большие начальники почувствовали, что комментатор Саркисянц подвыпишвим комментировал фигурное катание. В итоге больше он на фигурном катании не работал».
«Были целые списки со словами, которые нельзя произносить. Отец рассказывал об этом, так как в советское время работал на радио. Председатель Гостелерадио следил за этим лично. И за ударениями. По словам папы, за неправильное ударение могли просто отстранить от радиоэфира. Очень пристально за всем следили. Чистота языка была важна, англицизмы в большом количестве точно были нежелательны. Ничего такого в этом нет. Есть русский язык, русские слова. Зачем использовать что-то другое».