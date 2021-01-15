Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

«Бородина против Бузовой» станет остросоциальным шоу 

Даня Виттиг 1 час назад
«Бородина против Бузовой» станет остросоциальным шоу
Фото: depositphotos.com
Закрытие телепроекта «Дом-2» стало настоящей сенсацией 2020 года, все-таки проект существовал 16 лет.
Ведущая Ксения Бородина осталась на телеканале, и продолжит вместе с Ольгой Бузовой вести проект «Бородина против Бузовой». Только теперь оно превратится в остросоциальное.

«Мы снимаем новый сезон шоу «Бородина против Бузовой». Всех волнует судьба этого шоу, ведь «Дом-2» закрыли, что там обсуждать-то! Ребят, на нашем веку тем хватит! Всегда есть о чем поговорить и что обсудить! Я давно мечтала вести такого рода шоу, где могу обсуждать социальные проблемы, шоу будет выходить на ТНТ в 10.00 утра», — поведала Бородина.

Новое шоу будет напоминать те, что выходят в прайм-тайм на крупных телеканалах, где обсуждают проблемы обычных людей.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Собчак посмеялась над свадьбой Бузовой.
Видео дня. Что стало с актерами из «Приключений Электроника»
ТВ , Ксения Бородина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
08:01
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
Актеры
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
06:03
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
Актеры
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение