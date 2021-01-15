«Бородина против Бузовой» станет остросоциальным шоу 

Закрытие телепроекта «Дом-2» стало настоящей сенсацией 2020 года, все-таки проект существовал 16 лет.
Ведущая Ксения Бородина осталась на телеканале, и продолжит вместе с Ольгой Бузовой вести проект «Бородина против Бузовой». Только теперь оно превратится в остросоциальное.
«Мы снимаем новый сезон шоу «Бородина против Бузовой». Всех волнует судьба этого шоу, ведь «Дом-2» закрыли, что там обсуждать-то! Ребят, на нашем веку тем хватит! Всегда есть о чем поговорить и что обсудить! Я давно мечтала вести такого рода шоу, где могу обсуждать социальные проблемы, шоу будет выходить на ТНТ в 10.00 утра», — поведала Бородина.
Новое шоу будет напоминать те, что выходят в прайм-тайм на крупных телеканалах, где обсуждают проблемы обычных людей.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Собчак посмеялась над свадьбой Бузовой.