Как сложилась жизнь бывших участниц шоу о супермоделях 

Еще десять лет назад к женской внешности выдвигали строгие требования, а попасть в модельный бизнес было практически невозможно. Сегодня все изменилось. Чтобы начать сотрудничать с мировыми брендами, восходящим звездам достаточно прославиться в социальных сетях, а из-за популярности бодипозитива модные дома все чаще приглашают на работу блогеров и девушек с нестандартной внешностью. Однако в прошлом претенденткам на модельную карьеру приходилось искать более хитрые пути в индустрию, и одним из них было участие в реалити-шоу. Как сложилась жизнь бывших участниц российских телепередач «Ты — супермодель» и «Топ-модель по-русски» — в материале «Ленты.ру»

Американская мечта российской модели

Прототипом всех российских реалити-шоу о модельном бизнесе является американская передача America’s Next Top Model («Топ-модель по-американски»), в которой конкурсантки борются за звание лучшей манекенщицы и получают шанс начать карьеру. Первый эпизод появился на экране в мае 2003 года, и вскоре шоу стало самым рейтинговым на канале UPN. За 17 лет существования программы было выпущено 24 сезона, последним станет 25-й.

Продюсером, ведущей и главным судьей «Топ-модели по-американски» выступает супермодель Тайра Бэнкс. В шоу соревнуются от 10 до 16 девушек, которые принимают участие в съемках и кастингах, а также выполняют другие испытания, имитирующие обычную для модели жизнь. В конце каждого эпизода жюри, а позже и зрители исключают одну из конкурсанток. В финале победительница получает денежный приз и контракт с крупным модельным агентством.

Благодаря участию в «Топ-модели по-американски» мирового успеха добилась Шантель Браун-Янг, известная общественности под псевдоним Винни Харлоу . Девушку с витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») заметила сама Тайра Бэнкс и пригласила в шоу. Помимо Харлоу, одной из самых успешных и востребованных моделей в мире удалось стать Лейле Голдкул, которая сотрудничала с Givenchy, Dolce & Gabbana, Prada, Calvin Klein, а в 2018 году попала в список 50 лучших моделей мира.

реалити-шоу «Топ-модель по-американски»

Однако не у всех участниц шоу судьба сложилась удачно. Менее чем через год после вылета из 21-го сезона Мирьяну Пухар жестоко убили в доме ее молодого человека, а финалистка передачи Рене Элуэй не сумела построить модельную карьеру и в 2013 году была арестована после шестичасовой перестрелки с полицией. Рене обвинили в четырех эпизодах кражи со взломом и угоне автомобиля, она получила 12 лет тюрьмы, штраф в несколько десятков тысяч долларов и лишилась опеки над тремя детьми. Через пять лет Элуэй освободили, однако вскоре она вновь оказалась за решеткой.

Спустя год после выхода американского шоу в России появилась его первая адаптация под названием «Ты — супермодель», ведущей которой стал Федор Бондарчук

Победительницей дебютного сезона стала Ксения Кахнович, которой на тот момент было всего 17 лет. Сразу после окончания шоу она получила предложение о сотрудничестве от мирового агентства IMG и переехала за границу. Карьера Ксении сложилась удачно: она не раз принимала участие в показах модных домов Versace, Gucci, Hermes, Louis Vuitton , Christian Dior, Dolce and Gabbana и Carolina Herrera, Elie Saab и Dior, а также снималась для таких изданий, как Harper's Bazaar и Vogue.

Ксения Кахнович рассказала «Ленте.ру» о том, что ей довелось пережить во время съемок и как сложилась ее судьба после программы.

«Все мы были в одной лодке»

Ксения Кахнович, победительница реалити-шоу «Ты — супермодель»

Сначала я не хотела участвовать в шоу, поскольку на тот момент уже получила предложение от французского модельного агентства, и мне готовили документы для визы. Тогда я работала в родном Тольятти с местным модельным агентством, и они убедили меня пойти на кастинг передачи, потому что было неизвестно, пригласят ли меня в итоге во Францию.

Кастинг проходил в Тольятти, к нам приезжала съемочная группа из Москвы. Со всеми претендентками делали интервью, я думаю, что таким образом смотрели, как люди разговаривают и чувствуют себя перед камерой — свободны или зажаты. Участниц выбирали во многих российских городах.

Для следующего отбора мы приехали на съемки в Москву, причем на кастинге было огромное количество девушек, но половина отсеялась в первый же день после фотосессии, а оставшиеся встретились с судьями и стали участницами передачи.

Нас поселили в гостинице «Новотель», в каждой комнате жили по две конкурсантки, иногда нас меняли местами, но условия были хорошие. Никаких ограничений в плане питания не было, но когда были фотосессии или какие-то другие съемки, мы могли подолгу не есть.

Самым сложным было то, что у нас в первый же день отобрали мобильные телефоны. За все время съемок я звонила домой всего два раза, если не ошибаюсь. Сейчас я понимаю, что это неправильно. Представьте, многим участницам не было еще 18 лет, и не общаться с семьей столько времени было трудно. Но все работники были доброжелательными и заботились о нас. Судей жестких тоже не было, и я истерики не закатывала.

Лично я к камерам привыкла быстро, вскоре вообще на них стало все равно. Сложнее было постоянно общаться с незнакомыми людьми, гостями передачи. Мне тогда было всего 16 лет, на шоу исполнилось 17. В непривычной для меня ситуации я сначала наблюдаю за незнакомцами, поэтому многие думали, что я довольно замкнутая. Судьи часто говорили мне о моей якобы безэмоциональности, но это был защитный механизм.

В передаче не было сценария. Некоторые моменты изменили во время монтажа, но как такового сценария у нас точно не было. Только один раз, уже ближе к концу, к нам подселили девушку, чтобы нас, так скажем, растормошить и внести какой-то разлад.

Несмотря на соперничество, мы были дружными, ведь мы все были в одной лодке. Но сейчас я ни с кем не поддерживаю отношений, пару раз списывалась в Instagram с бывшими участницами. Однажды я встретила в Париже девочку из Самары, которая тоже была финалисткой шоу, и подошла к ней на кастинге поговорить, все-таки столько времени вместе провели. Но она предпочла со мной не здороваться, возможно, у нее были ко мне претензии. Лично я никому не завидовала на передаче.

Трудности во время съемок, безусловно, были. Мало приятного, когда снимаешься в купальнике на крыше в минус 10 градусов в Санкт-Петербурге, например. Но такие физические неприятности в модельной карьере встречаются довольного часто, у меня не раз было такое, что я позирую в бикини, а вокруг — люди в пуховиках.

В «Ты — супермодель» мне было всего 16 лет, и стоять в купальнике перед съемочной группой и незнакомыми людьми мне было не очень комфортно

Ксения Кахнович

победительница шоу «Ты — супермодель»

В подростковом возрасте у меня не было кумиров, поэтому звездные гости у меня не вызывали дикого восторга. Помню, как-то продюсер меня спросила: «С кем бы ты хотела познакомиться?», а мне нечего было ей ответить. Она мне предложила Кобзона, у меня челюсть отпала. Кстати, в конце съемок эта женщина подарила мне брелок с черной овцой — я намек поняла.

Во время финала я себя спрашивала: «Почему ты не визжишь и не скачешь?». Вокруг все меня терзали и мучили, но я не боялась и не тряслась, как-то не очень серьезно к этому относилась — наверное, потому, что у меня уже была возможность заключить контракт с другим агентством. Когда победила, конечно, было здорово и очень приятно получить признание профессионалов.

Когда передача появилась на российских экранах, я уже уехала за границу, поэтому на меня не обрушилась популярность. Все досталось моей маме: журналисты ей звонили, просили интервью. Тогда во всех соцсетях начали появляться мои фейковые аккаунты: пользователи создавали страницы с моими фото и общались с другими людьми, было даже несколько неприятных ситуаций. Когда я приезжала в Россию, меня узнавали на улицах, в аэропорту просили сделать фото или дать автограф, причем один раз это было в Париже. До сих пор узнают иногда.

После победы в шоу моя карьера сложилась удачно, в общей сложности я проработала почти десять лет, хотя в среднем модели успешны два-четыре года. В России, правда, я никогда не работала, один раз только приезжала с показом Chanel и на съемку для журнала Elle . При этом я много путешествовала, встречалась с разными дизайнерами: Джоном Гальяно и Донателлой Версаче, например, — это очень крутая часть моей работы. Конечно, участвовала в Неделях моды, ездила на съемки в Азию, Австралию, Европу и Северную Америку.

Знаете, при такой деятельности обычно не живешь в одном месте больше месяца, поэтому заводить друзей было тяжело. Когда я стала жить в Нью-Йорке постоянно, я встретила своего мужа, и мы переехали во Флоренцию. Там я несколько лет изучала дизайн интерьера, потом мы вернулись обратно, а сейчас вновь живем в Европе — в Финляндии. На данный момент я занимаюсь парфюмерией, мне давно хотелось заняться этим, но возможности не было.

Участие в «Ты — супермодель» для меня стало очень ценным опытом. К тому же в 16 лет для меня было круто стать героиней рекламы и общаться со звездами.

Однако не все участницы «Ты — супермодель» захотели всю жизнь посвятить моделингу. Одна из конкурсанток первого сезона Ольга Сандракова после вылета из шоу принимала участие в съемках и показах всего четыре года, после чего вернулась в родную Пермь и стала работать в банке. По ее словам, единственным существенным изменением в ее жизни после участия в передаче стало то, что ее узнавали на улице, но эта слава длилась около полугода.

«Верующую девочку заставили провести эпиляцию на камеру»

Ольга Сандракова, участница реалити-шоу «Ты — супермодель»

Я работала в местном модельном агентстве, и был кастинг на шоу в Перми как раз. От нашего города выбрали только меня, хотя на отбор пришли порядка 150 человек. Если честно, для меня это было удивительно. Ну вот так я и полетела в Москву.

Российская версия передачи делалась по аналогии с американской, но на нашем телевидении все построено на скандалах — так было и на наших съемках. Лично для меня это было самым сложным. Внутри нашей группы из 20 девочек со всей России с каждой работала психолог, которая очень талантливо умела ссорить нас между собой.

Организаторы всячески пытались добиться слез, конфликтов, даже искусственно создавали некоторые неприятные ситуации. Конечно, стекло в туфли соперницам никто не подкидывал, но все же некоторые трудности они нам создавали специально. Даже мне, человеку, которого сложно «развести» и раскачать на какой-то негатив, было трудно, потому что все это делалось осознанно и методично. Но я была спокойна как удав. Мне кажется, что по этой причине я и вылетела достаточно быстро, восьмой по счету.

Я помню, один раз верующую участницу заставили сделать эпиляцию зоны бикини прямо на камеру. Слава богу, я уже выбыла в тот момент. Там такие слезы были, а организаторы истерику хотели получить. Такими вот грязными методами это все достигалось

Ольга Сандракова

участница шоу «Ты — супермодель»

Несмотря на то что я достаточно быстро покинула шоу, когда я прилетела обратно в родной город, меня узнавали на улицах. Был такой момент «звездности», но не могу сказать, что участие мне дало какой-то толчок в жизни. Да, это был этап моей модельной карьеры, но не более. Я потом самостоятельно вышла на международный уровень в модельном бизнесе и успешно работала в течение трех с половиной лет: ездила в Европу, Китай, Таиланд, Турцию и другие места. Параллельно я училась на заочном отделении экономического факультета.

Потом я поняла, что мне надоели поездки и неопределенность. Кастинговая работа — это не сахар. Ты летишь в чужую страну и не знаешь, сколько заработаешь, будет востребовано твое лицо на данном рынке или нет. Можно улететь вообще оставшись в минусе. Я отработала несколько лет и поняла, что хочу остаться в родной Перми, закончить вуз и начать работать по специальности. Я осознанно бросила модельное дело. Директор моего агентства даже предлагал контракт в Нью-Йорке, но я отказалась. В итоге я начала работать в банке и стала дальше строить свою карьеру.

страница Ольги Сандраковой в Facebook

Бывшая участница шоу «Ты — супермодель» Ольга Сандракова

Модельный бизнес для меня уже в прошлом, но, как говорят, опыт не пропьешь, поэтому иногда я участвую в фотосессиях. В принципе, фигура у меня сохранилась, навыки тоже остались. Я всегда вижу, как нужно встать, чтобы поймать удачный ракурс, поэтому часто даю советы знакомым девочкам.

Второй шанс

Второй адаптацией «Топ-модели по-американски» стала передача «Топ-модель по-русски», которая вышла на экраны в 2011 году, через четыре года после закрытия «Ты — супермодель». Реалити ничем не отличалось от предыдущего шоу, изменились лишь личности ведущих и состав жюри: первые три сезона вела Ксения Собчак , затем ее сменила Ирина Шейк , а ведущей заключительного сезона стала Наталья Стефаненко , которая ранее возглавляла жюри итальянской версии шоу.

Победительницей дебютного сезона «Топ-модели по-русски» стала Мария Лесовая , которая после шоу заключила контракты с косметическим брендом MaxFactor и журналом Cosmopolitan . Помимо модельной карьеры, девушка пробовала себя в актерстве и даже снялась в клипе Noize MС на песню «Вселенная бесконечна».

Однако личные проблемы негативно сказались на профессиональной деятельности Лесовой. Модель неожиданно поправилась на 17 килограммов из-за гормонального сбоя и лишилась работы: на полтора года она исчезла с обложек, подиумов и светских мероприятий. По ее словам, причиной набора веса стало предательство ее молодого человека, из-за которого у нее началась затяжная депрессия. Спустя полтора года Лесовой удалось вернуться в прежнюю форму, и она запустила собственный курс похудения.

Не менее успешной участницей оказалась модель Маша Миногарова. Несмотря на то что девушка не попала в финал шоу, она покорила сердца зрителей и обрела всероссийскую популярность. Помимо модельной карьеры Миногарова начала развиваться в блогерской сфере и прославилась в сети: на ее страницу в Instagram подписано больше миллиона человек.

В одном из сезонов «Топ-модели по-русски» победительницей стала Юлия Фархутдинова, однако ее затмила Екатерина Григорьева , занявшая второе место. Финалистка сумела построить успешную карьеру не только в России, но и за границей. В 2015 году она стала одним из «ангелов» Victoria’s Secret и дефилировала на показах таких брендов, как Elie Saab, Versace, Dolce & Gabbana, Celine, Givenchy, Gucci, Alexander McQueen, Ralph Lauren и других. В 2018 году Григорьева вышла замуж за российского футбольного вратаря Антона Шунина

Где топ-модель?

Несмотря на то что первый сезон шоу «Топ-модель по-американски» вышел в далеком 2004 году, передача не теряла своей популярности на протяжении всех этих лет. За долгие годы ее существования у оригинальной версии появилось множество адаптаций в разных странах, в том числе в Японии, России, Украине, Франции, Германии, Китае, Канаде, Бразилии.