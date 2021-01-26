Что происходит на арабской «Фабрике звезд»

Музыкальные конкурсы, где певцы всех возрастов соревнуются на глазах у миллионов телезрителей, давно стали неотъемлемой частью телевидения многих стран. Однако если мы привыкли к конкурсам с музыкой и песнями, то в арабских странах местной "Фабрикой звезд" считается конкурс… стихотворцев. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".

Шоу "Поэт миллиона" впервые вышло на телевидении ОАЭ в 2006 году, после чего моментально приобрело всенародную известность и стало одним из популярнейших проектов за всю историю ТВ в стране — его посмотрели 18 миллионов зрителей.

В конкурсе принимают участие арабские поэты: жюри оценивают их стихотворные навыки, а также артистичность исполнения. В финале конкурса пять счастливчиков получают призы в размере от $272 тысяч до $1,3 миллиона. Шоу нередко сравнивают с музыкальным проектом American Idol.

Проект финансирует Управление культуры и наследия Абу-Даби с целью возродить поэзию Набати, Мвал, Шалла и Калта.

В 2010 году Хисса Хилал стала первой женщиной-финалисткой шоу: она прочитала стихотворение, которое резко критиковало "специальные фетвы". Однако победа досталась другому участнику — поэту-любителю Насеру аль-Аджами.