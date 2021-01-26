Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

Что происходит на арабской «Фабрике звезд», где борются за $1,3 миллиона 

Мира Маркина 14 часов назад
Что происходит на арабской «Фабрике звезд»
Фото: Кадр из шоу "Поэт миллиона"
Музыкальные конкурсы, где певцы всех возрастов соревнуются на глазах у миллионов телезрителей, давно стали неотъемлемой частью телевидения многих стран. Однако если мы привыкли к конкурсам с музыкой и песнями, то в арабских странах местной "Фабрикой звезд" считается конкурс… стихотворцев. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".
Шоу "Поэт миллиона" впервые вышло на телевидении ОАЭ в 2006 году, после чего моментально приобрело всенародную известность и стало одним из популярнейших проектов за всю историю ТВ в стране — его посмотрели 18 миллионов зрителей.
В конкурсе принимают участие арабские поэты: жюри оценивают их стихотворные навыки, а также артистичность исполнения. В финале конкурса пять счастливчиков получают призы в размере от $272 тысяч до $1,3 миллиона. Шоу нередко сравнивают с музыкальным проектом American Idol.
Проект финансирует Управление культуры и наследия Абу-Даби с целью возродить поэзию Набати, Мвал, Шалла и Калта.
В 2010 году Хисса Хилал стала первой женщиной-финалисткой шоу: она прочитала стихотворение, которое резко критиковало "специальные фетвы". Однако победа досталась другому участнику — поэту-любителю Насеру аль-Аджами.
Видео дня. Разгадки фильмов, которые никто не понял
Комментарии
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
05:36
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
Фильмы
Актеры, которые всегда играют чудовищ
14:07
Актеры, которые всегда играют чудовищ
Актеры
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
07:49
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
Актеры
Какими были первые роли известных советских актеров
06:56
Какими были первые роли известных советских актеров
Актеры
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
05:51
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
ТВ
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
05:27
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение