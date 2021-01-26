Гудков и Дорн будут вести шоу «Орел и решка»

"В этом году шоу "Орел и решка" исполняется 10 лет. Ведущими юбилейного сезона станут шоумен Александр Гудков и певец и музыкант Иван Дорн",

— сказали в пресс-службе.

Новый сезон стартует 15 февраля.

"Орел и решка" — трэвел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они бросают монетку, после чего одному выпадает провести время, потратив всего $100, а другому — золотая банковская карта, лимит трат по которой не ограничен.