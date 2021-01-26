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Александр Гудков и Иван Дорн будут вести шоу «Орел и решка» 

ТАСС и ещё 1 12 часов назад
Гудков и Дорн будут вести шоу «Орел и решка»
Фото: @gudokgudok
Новыми ведущими трэвел-шоу "Орел и решка" станут комик Александр Гудков и певец Иван Дорн. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "Пятница!".

"В этом году шоу "Орел и решка" исполняется 10 лет. Ведущими юбилейного сезона станут шоумен Александр Гудков и певец и музыкант Иван Дорн",

— сказали в пресс-службе.
Новый сезон стартует 15 февраля.
"Орел и решка" — трэвел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они бросают монетку, после чего одному выпадает провести время, потратив всего $100, а другому — золотая банковская карта, лимит трат по которой не ограничен.
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