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Бывший ведущий Первого канала объяснил переход на НТВ 

Lenta.ru и ещё 1 11 часов назад
Антон Привольнов объяснил переход на НТВ
Фото: Lenta.ru
Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, известный по программам «Контрольная закупка» и «Доброе утро», объяснил свое решение уйти в ток-шоу на телеканале НТВ. В интервью «Московскому комсомольцу» он назвал переход поворотным моментом в карьере на телевидении.

«Если говорить об ощущениях от первой программы, то мне сразу стало понятно, что я говорил не со звездами, а с людьми. Как выяснилось, у них такие же проблемы, как и у всех», — заметил он.

По словам Привольнова, после записи дебютной программы он вернулся домой и принял ванну с расслабляющей музыкой. «Не очень понимаю, что будет дальше, и ничего подобного я уже давно не ощущал», — отметил ведущий, оценивая переход на НТВ.
Он пояснил, что давно хотел попробовать что-то новое, а жанр ток-шоу ему очень нравится.

«Определенно в "Звезды сошлись" я пока слабое звено и еще не в курсе, кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела», — заключил Привольнов.

Антон Привольнов заменил телеведущего Александра Колтового, погибшего в результате авиакатастрофы. Соведущая проекта, Лера Кудрявцева, отметила, что не была ранее знакома с новым коллегой по программе.
Колтовой вел на НТВ ток-шоу «Звезды сошлись» (вместе с Лерой Кудрявцевой) и «ДНК». Его карьера на телевидении началась с участия в первом в России реалити-шоу «За стеклом». Новой ведущей шоу «ДНК» стала актриса Анна Казючиц.
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Комментарии
ТВ , Доброе утро , Анна Казючиц , Антон Привольнов , Лера Кудрявцева , Московский комсомолец , НТВ
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