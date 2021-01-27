Антон Привольнов объяснил переход на НТВ

«Если говорить об ощущениях от первой программы, то мне сразу стало понятно, что я говорил не со звездами, а с людьми. Как выяснилось, у них такие же проблемы, как и у всех», — заметил он.

По словам Привольнова, после записи дебютной программы он вернулся домой и принял ванну с расслабляющей музыкой. «Не очень понимаю, что будет дальше, и ничего подобного я уже давно не ощущал», — отметил ведущий, оценивая переход на НТВ.

Он пояснил, что давно хотел попробовать что-то новое, а жанр ток-шоу ему очень нравится.

«Определенно в "Звезды сошлись" я пока слабое звено и еще не в курсе, кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела», — заключил Привольнов.

Антон Привольнов заменил телеведущего Александра Колтового, погибшего в результате авиакатастрофы. Соведущая проекта, Лера Кудрявцева , отметила, что не была ранее знакома с новым коллегой по программе.