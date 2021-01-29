Киркоров хочет видеть Little Big на «Евровидении» от России 

В этом году Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Певец рассказал, кого бы хотел видеть из участников от России. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам артиста, он хотел бы, чтобы в этом году от России выступила группа Little Big. По условиям конкурса, страны могут выбирать не только известных, но и новых исполнителей.

Певец уверен, что «ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу».