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Киркоров хочет видеть Little Big на «Евровидении» от России 

Даня Виттиг 8 часов назад
В этом году Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Певец рассказал, кого бы хотел видеть из участников от России. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам артиста, он хотел бы, чтобы в этом году от России выступила группа Little Big. По условиям конкурса, страны могут выбирать не только известных, но и новых исполнителей.
Певец уверен, что «ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу».

«Я и мои дети — невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились, и мы бы болели друг за друга», — заключил он.

Ранее "Рамблер" сообщал, правда ли, что Монеточка ждет ребенка.
ТВ , Видео , Филипп Киркоров
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