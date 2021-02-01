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Ведущий с Первого канала прокомментировал работу Дудя и Собчак 

Lenta.ru 11 часов назад
Ведущий с Первого канала прокомментировал работу Дудя и Собчак
Фото: Lenta.ru
Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, перешедший на НТВ, назвал своих любимых блогеров. В интервью Starhit он также рассказал, какие зарубежные и российские телеведущие ему интересны.
«Канал [Юрия] Дудя нравится. У [Ксении] Собчак могу глянуть выпуск, если герой интересен. Но последнее время как-то не совпадало. Интервью [Ирины] Шихман периодически тоже слушаю», — отметил он.
По словам Привольнова, перечисленных блогеров он просматривает относительно регулярно, но так как он в настоящее время учится на медиаменеджера параллельно с работой, то многое в интернете посмотреть не успевает.
Ведущий подчеркнул, что из зарубежных коллег ему интересны Опра Уинфри и Ларри Кинг. «Напишите, что мой любимый российский телеведущий Николай Дроздов. Николай Дроздов forever! Очень он мне симпатичен», — заключил Привольнов, говоря о предпочтениях среди российских коллег.
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ТВ , Ларри Кинг , Николай Дроздов , Антон Привольнов , StarHit , НТВ
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