Ведущий с Первого канала прокомментировал работу Дудя и Собчак 

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов , перешедший на НТВ , назвал своих любимых блогеров. В интервью Starhit он также рассказал, какие зарубежные и российские телеведущие ему интересны.

«Канал [Юрия] Дудя нравится. У [Ксении] Собчак могу глянуть выпуск, если герой интересен. Но последнее время как-то не совпадало. Интервью [Ирины] Шихман периодически тоже слушаю», — отметил он.

По словам Привольнова, перечисленных блогеров он просматривает относительно регулярно, но так как он в настоящее время учится на медиаменеджера параллельно с работой, то многое в интернете посмотреть не успевает.