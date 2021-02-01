Ведущий с Первого оценил работу Дудя и Собчак 

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, перешедший на НТВ, в беседе с изданием Starhit назвал своих любимых блогеров.
«Канал Дудя нравится. У Собчак могу глянуть выпуск, если герой интересен. Но последнее время как-то не совпадало. Интервью Шихман периодически тоже слушаю»,
— рассказал телеведущий.
Привольнов признался, что шоу перечисленных интервьюеров просматривает на регулярной основе. Однако из-за того, что в данный момент он осваивает профессию медиаменеджера, продолжая работать на ТВ, многое в интернете он попросту не успевает посмотреть.
Говоря о зарубежных коллегах, Привольнов выделил Ларри Кинга и Опру Уинфри.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малахов возглавил рейтинг ведущих, которым доверяют зрители.