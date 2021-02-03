«Дом-2» объявил новый кастинг 

Реалити-шоу «Дом-2» снова открывает свои двери. Бывшая участница и сотрудница кастинг-службы шоу Надежда Ермакова объявила в своем Instagram-аккаунте о новом кастинге.

«Кастинги открыты. Берите с собой маски, паспорта и приезжайте, пообщаемся. Давайте в жизни использовать все шансы по максимуму»,

— написала Ермакова.

Она также уточнила, что кастинги проходят не только в Москве, но и дистанционно. По словам Ермаковой, «Дом-2» вернется с новыми героями и в новом формате.