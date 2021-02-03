Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

«Дом-2» объявил новый кастинг 

Катерина Саломе 7 часов назад
«Дом-2» объявил новый кастинг
Фото: Кадр из программы
Реалити-шоу «Дом-2» снова открывает свои двери. Бывшая участница и сотрудница кастинг-службы шоу Надежда Ермакова объявила в своем Instagram-аккаунте о новом кастинге.

«Кастинги открыты. Берите с собой маски, паспорта и приезжайте, пообщаемся. Давайте в жизни использовать все шансы по максимуму»,

— написала Ермакова.
Она также уточнила, что кастинги проходят не только в Москве, но и дистанционно. По словам Ермаковой, «Дом-2» вернется с новыми героями и в новом формате.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Тамара Глоба объяснила уход из шоу «Давай поженимся!».
Видео дня. «Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль
ТВ , Надежда Ермакова , Тамара Глоба
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
10:14
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение