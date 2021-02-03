Организаторы «Евровидения» отказались от старого формата конкурса 

Организаторы «Евровидения» отказались от старого формата проведения мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного песенного конкурса.

«Конкурс песни "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли»,

— заявила одна из организаторов состязания Мартина Остердаля.

Представители «Евровидения» добавили, что они сосредоточили внимание на сценарии проведения конкурса. Будут соблюдены социальное дистанцирование и эпидемиологические требования. Также, по словам организаторов, есть вероятность того, что музыкальные номера для шоу могут быть записаны заранее.