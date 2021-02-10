Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

«Авербух самоликвидировался»: Жулин объяснил, почему почти не участвовал в «Ледниковом периоде» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Жулин объяснил, почему почти не участвовал в «Ледниковом периоде»
Фото: Globallookpress.com
Бывший муж фигуристки Татьяны Навки тренер Александр Жулин в YouTube-шоу Василия Конова объяснил, почему его не оказалось в роли тренера на последнем «Ледниковом периоде». Он был задействован в качестве члена жюри всего в нескольких выпусках. Ранее Жулин не раз вел проект в паре с Ильей Авербухом.
«Он меня приглашал в июле, а потом куда-то самоликвидировался и не перезвонил. Потом он мне объяснил: «Саш, в этом году из-за пандемии здорово ужали бюджет, даже стыдно было такое тебе предлагать». А я говорю: «Может, меня 20 долларов спасли бы. Предложить надо было по любому».
Как отметил Жулин, он в итоге не обиделся на Авербуха. Тем более тот позже признал, что был не прав. По словам фигуриста и тренера, он все равно не смог бы работать на проекте в полную силу. У него уже давно есть проблемы со здоровьем. В шейном отделе установлен имплант. Ранее фигуристу была проведена серьезная операция. Сейчас он чувствует себя уже хорошо.
Напомним, что шоу «Ледниковый период» шло в конце прошлого года на Первом канале. В нем приняли участие известные фигуристы, в паре с которыми выступали звезды эстрады и шоу-бизнеса. Смотрите также:
Видео дня. Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Teleprogramma.pro: последние новости
«У меня в голове не укладывается!»: Полунин отказался танцевать у Довлатовой после эфира «У меня в голове не укладывается!»: Полунин отказался танцевать у Довлатовой после эфира «Жена складывала наличность в голенища сапог»: Стоянов озвучил сумму для одного выпуска «Городка» «Жена складывала наличность в голенища сапог»: Стоянов озвучил сумму для одного выпуска «Городка» «Я хотел делать что-то сам»: Светлаков рассказал о причинах ухода с ТНТ «Я хотел делать что-то сам»: Светлаков рассказал о причинах ухода с ТНТ
Комментарии
ТВ , Ледниковый период , Илья Авербух , Татьяна Навка , Александр Жулин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
09:19
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
ТВ
Самые нечестные битвы в кино
10:37
Самые нечестные битвы в кино
Фильмы
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
05:06
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Актеры
Истерики и провалы в прямом эфире
09:48
Истерики и провалы в прямом эфире
ТВ
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
06:41
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
10:09
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение