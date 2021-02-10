Жулин объяснил, почему почти не участвовал в «Ледниковом периоде»

Бывший муж фигуристки Татьяны Навки тренер Александр Жулин в YouTube-шоу Василия Конова объяснил, почему его не оказалось в роли тренера на последнем «Ледниковом периоде». Он был задействован в качестве члена жюри всего в нескольких выпусках. Ранее Жулин не раз вел проект в паре с Ильей Авербухом

«Он меня приглашал в июле, а потом куда-то самоликвидировался и не перезвонил. Потом он мне объяснил: «Саш, в этом году из-за пандемии здорово ужали бюджет, даже стыдно было такое тебе предлагать». А я говорю: «Может, меня 20 долларов спасли бы. Предложить надо было по любому».

Как отметил Жулин, он в итоге не обиделся на Авербуха. Тем более тот позже признал, что был не прав. По словам фигуриста и тренера, он все равно не смог бы работать на проекте в полную силу. У него уже давно есть проблемы со здоровьем. В шейном отделе установлен имплант. Ранее фигуристу была проведена серьезная операция. Сейчас он чувствует себя уже хорошо.