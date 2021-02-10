Жулин рассказал, почему почти не появлялся в «Ледниковом периоде» 

Александр Жулин в интервью Василию Конову на YouTube рассказал, почему не появился в роли тренера на последнем "Ледниковом периоде". Он участвовал как член жюри всего в нескольких выпусках. При этом ранее Жулин не раз вел проект со своим коллегой Ильей Авербухом

«Он меня приглашал в июле, а потом куда-то самоликвидировался и не перезвонил. Потом он мне объяснил: «Саш, в этом году из-за пандемии здорово ужали бюджет, даже стыдно было такое тебе предлагать». А я говорю: «Может, меня 20 долларов спасли бы. Предложить надо было по любому»,

— вспомнил фигурист.

Однако в конце концов тренер не обиделся на Авербуха. К тому же, Авербух тоже признал, что был не прав.

Жулин, в свою очередь, не смог бы работать в проекте в полную силу из-за проблем со здоровьем — в шейном отделе у него установлен имплант. Ранее фигурист перенес серьезную операцию, но сейчас чувствует себя хорошо.