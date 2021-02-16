Как живет сейчас сочинивший «Батарейку» Валерий Жуков из группы «Жуки»

Во время встречи миллениума в 2000 и 2001 годах было модно организовывать концерты с песнями, которые громко именовали хитами тысячелетия. «Батарейка» тогда только вышла и будучи отчасти андеграундным треком в эти сборные выступления не попала.

Зато спустя 20-летие можно с уверенностью сказать, что и Андрейка, и канарейка, и даже стул без ножки пережили многих своих хитов-ровесников, ведь даже сейчас под знакомые аккорды приятно дать волю эмоциям и страдальческим голосом проорать под караоке в клубе ли, под гитару в компании про то, что холодный ветер с дождем усилился стократно.

По театральному драматичный тембр вокалиста Валерия Жукова , а также трагикомичные тексты про «Танкиста», «Йогурты» и многострадальный поворот на Крыжополь создали «Жукам» такой же несерьезный имидж. Недаром даже в «Википедии» жанровая принадлежность команды обозначена как камеди-рок.

А между тем путь создателя «Жуков» Валерия Жукова к славе не был таким уж простым и легким. Коллектив начинался с дуэта с барабанщиком Павлом Кузиным , который тогда играл у «Браво». И по пути к созданию легендарной «Батарейки» Жуков еще и написал тексты для одного из самых известных альбомов «Браво» «На перекрестках весны». Именно на этой пластинке впервые был издан трек, ставший визитной карточкой рок-н-рольщиков — песня «Этот город — самый лучший город на Земле». И ее соавтором наряду с лидером «Браво» Евгением Хавтаном выступил 24-летний на тот момент Валерий Жуков.

@zhuki_official

С учетом такого бэкграунда неудивительно, что, имея в обойме всего несколько хитов и всего 2 студийных альбома, и «Жуки», и Валерий Жуков продолжают выступать. Команда, в основном, колесит по бесплатным общественным мероприятиям, а также выступает на корпоративах и в клубах.

В 2020 году команда перестала обновлять представительства в соцсетях, а также официальный сайт. Остается надеяться, что группа вернется к творческой и гастрольной жизни после снятия ограничений по коронавирусу.

Валерий Жуков, впрочем, и до этого не афишировал личную жизнь. Открытые источники утверждают, что он является многодетным отцом. Вне брака у него родилось двое сыновей, один из которых трагически погиб в 2013 году, и дочь.

Позже артист женился на девушке по имени Дарья. Супруга родила Валерию Жукову еще двоих сыновей. После смерти сына музыкант в 2014 году перенес инфаркт. Однако Валерий смог не только восстановиться, но и вернуться к творческой деятельности. Последний свежий хит вышел у команды в 2018 году. Песня «Я не могу тебя не любить» афишировалась в соцсетях и на официальном сайте и понравилась многим поклонникам группы.