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Было — стало: как живет сейчас сочинивший легендарную «Батарейку» Валерий Жуков из группы «Жуки» 

WMJ.ru 12 часов назад
Как живет сейчас сочинивший «Батарейку» Валерий Жуков из группы «Жуки»
Фото: WMJ.ru
Во время встречи миллениума в 2000 и 2001 годах было модно организовывать концерты с песнями, которые громко именовали хитами тысячелетия. «Батарейка» тогда только вышла и будучи отчасти андеграундным треком в эти сборные выступления не попала.
Зато спустя 20-летие можно с уверенностью сказать, что и Андрейка, и канарейка, и даже стул без ножки пережили многих своих хитов-ровесников, ведь даже сейчас под знакомые аккорды приятно дать волю эмоциям и страдальческим голосом проорать под караоке в клубе ли, под гитару в компании про то, что холодный ветер с дождем усилился стократно.
По театральному драматичный тембр вокалиста Валерия Жукова, а также трагикомичные тексты про «Танкиста», «Йогурты» и многострадальный поворот на Крыжополь создали «Жукам» такой же несерьезный имидж. Недаром даже в «Википедии» жанровая принадлежность команды обозначена как камеди-рок.
А между тем путь создателя «Жуков» Валерия Жукова к славе не был таким уж простым и легким. Коллектив начинался с дуэта с барабанщиком Павлом Кузиным, который тогда играл у «Браво». И по пути к созданию легендарной «Батарейки» Жуков еще и написал тексты для одного из самых известных альбомов «Браво» «На перекрестках весны». Именно на этой пластинке впервые был издан трек, ставший визитной карточкой рок-н-рольщиков — песня «Этот город — самый лучший город на Земле». И ее соавтором наряду с лидером «Браво» Евгением Хавтаном выступил 24-летний на тот момент Валерий Жуков.
@zhuki_official
С учетом такого бэкграунда неудивительно, что, имея в обойме всего несколько хитов и всего 2 студийных альбома, и «Жуки», и Валерий Жуков продолжают выступать. Команда, в основном, колесит по бесплатным общественным мероприятиям, а также выступает на корпоративах и в клубах.
В 2020 году команда перестала обновлять представительства в соцсетях, а также официальный сайт. Остается надеяться, что группа вернется к творческой и гастрольной жизни после снятия ограничений по коронавирусу.
Валерий Жуков, впрочем, и до этого не афишировал личную жизнь. Открытые источники утверждают, что он является многодетным отцом. Вне брака у него родилось двое сыновей, один из которых трагически погиб в 2013 году, и дочь.
Позже артист женился на девушке по имени Дарья. Супруга родила Валерию Жукову еще двоих сыновей. После смерти сына музыкант в 2014 году перенес инфаркт. Однако Валерий смог не только восстановиться, но и вернуться к творческой деятельности. Последний свежий хит вышел у команды в 2018 году. Песня «Я не могу тебя не любить» афишировалась в соцсетях и на официальном сайте и понравилась многим поклонникам группы.
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Комментарии
ТВ , Павел Кузин , Евгений Хавтан , Валерий Жуков
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