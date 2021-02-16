Галустян осудил Сабурова за критику поборов в КВН 

«Тогда другой схемы не было. Вот такая. Если хочешь, то приходишь и работаешь», — отметил он.

Галустян подчеркнул, что нормально относится к Сабурову, но в данном случае нужно понимать ситуацию с поборами, чтобы оценивать.

«Если он не кавээнщик, какого хрена он что-то оценивает? Если у него свой путь, ну и ради бога», — добавил комик.

По словам Галустяна, участие в КВН многим дало возможности развить свою карьеру и стать известным.

«Александр Масляков не только мне, а многим людям дал дорогу в жизнь. Человек, через которого прошли очень многие дарования», — пояснил юморист.

Он подчеркнул, что Масляков по сути стал «трамплином», от которого «можно оттолкнуться и подняться высоко вверх или шандарахнуться вниз».

В октябре 2019 года Сабуров в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю рассказал о закулисье КВН и особенностях, которые он считает несправедливыми. Юморист назвал современный КВН «шнягой», так как «все беззубо», а также заметил, что платить взносы, «чтобы рассмешить людей — это странно».