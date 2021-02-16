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Галустян осудил Сабурова за критику поборов в КВН 

Lenta.ru 9 часов назад
Галустян осудил Сабурова за критику поборов в КВН
Фото: Lenta.ru
Комик Михаил Галустян осудил бывшего участника КВН, стендап-комика Нурлана Сабурова, который подверг критике КВН за систему взносов для участия в юморическом проекте. Свою оценку Галустян дал в интервью YouTube-каналу «Макарена».

«Тогда другой схемы не было. Вот такая. Если хочешь, то приходишь и работаешь», — отметил он.

Галустян подчеркнул, что нормально относится к Сабурову, но в данном случае нужно понимать ситуацию с поборами, чтобы оценивать.

«Если он не кавээнщик, какого хрена он что-то оценивает? Если у него свой путь, ну и ради бога», — добавил комик.

По словам Галустяна, участие в КВН многим дало возможности развить свою карьеру и стать известным.

«Александр Масляков не только мне, а многим людям дал дорогу в жизнь. Человек, через которого прошли очень многие дарования», — пояснил юморист.

Он подчеркнул, что Масляков по сути стал «трамплином», от которого «можно оттолкнуться и подняться высоко вверх или шандарахнуться вниз».
В октябре 2019 года Сабуров в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю рассказал о закулисье КВН и особенностях, которые он считает несправедливыми. Юморист назвал современный КВН «шнягой», так как «все беззубо», а также заметил, что платить взносы, «чтобы рассмешить людей — это странно».
Под взносами Сабуров, вероятно, подразумевал плату коллективов региональным лигам, организующим игры и отбор команд. В 2018 году этот взнос составлял в среднем 25 тысяч рублей за игру, говорил участник команды «Сборная Батайска „Малая Земля“ Александр Романов. Как писала »Комсомольская правда», по некоторым оценкам, за один сезон лиги КВН могут собирать 220-260 тысяч долларов в качестве взносов.
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Комментарии
ТВ , Нурлан Сабуров , Михаил Галустян , Александр Романов , Александр Масляков , Комсомольская правда
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