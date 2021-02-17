Соловьев объяснил свои слова о Гитлере в эфире своего шоу

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику, которую вызвали его слова о фюрере Третьего рейха Адольфе Гитлере в эфире авторского ток-шоу на канале «Россия 1». Комментарии он опубликовал в Instagram , а также выступил на YouTube -канале.

«Разоблачаю очередную провокацию "либерСМИ". Цитату точную и полную дать боятся, вот и подтасовывают, а кто-то в прокуратуру заявление уже пишет!» — возмутился он, подразумевая жалобу депутата Госдумы Валерия Рашкина , попросившего проверить слова Соловьева на предмет реабилитации нацизма. По словам Соловьева, у медиа, написавших о его высказывании в телеэфире, истерика.

Ведущий утверждает, что его слова вырваны из контекста. Критики цитируют лишь часть его речи, что искажает смысл высказанной им точки зрения, говорит Соловьев. «Выкладывают какой-то кусок на 16 секунд», — посетовал он. По словам Соловьева, полностью его рассуждение длилось около двух минут.

«Гитлер был, кстати, лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — говорил Соловьев. При этом ведущий подчеркнул, что не собирается относиться к Гитлеру с уважением, а Навальный, который «позволил себе омерзительное в адрес ветерана», имеет «антисемитизм на животном уровне».