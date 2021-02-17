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Соловьев ответил на обвинение в реабилитации нацизма после слов о Гитлере 

Lenta.ru 8 часов назад
Соловьев объяснил свои слова о Гитлере в эфире своего шоу
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику, которую вызвали его слова о фюрере Третьего рейха Адольфе Гитлере в эфире авторского ток-шоу на канале «Россия 1». Комментарии он опубликовал в Instagram, а также выступил на YouTube-канале.
«Разоблачаю очередную провокацию "либерСМИ". Цитату точную и полную дать боятся, вот и подтасовывают, а кто-то в прокуратуру заявление уже пишет!» — возмутился он, подразумевая жалобу депутата Госдумы Валерия Рашкина, попросившего проверить слова Соловьева на предмет реабилитации нацизма. По словам Соловьева, у медиа, написавших о его высказывании в телеэфире, истерика.
Ведущий утверждает, что его слова вырваны из контекста. Критики цитируют лишь часть его речи, что искажает смысл высказанной им точки зрения, говорит Соловьев. «Выкладывают какой-то кусок на 16 секунд», — посетовал он. По словам Соловьева, полностью его рассуждение длилось около двух минут.
В эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» ведущий объяснял, почему не уважает учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. В частности, он сравнил Навального с Гитлером и нацистским диверсантом Отто Скорцени, назвав их смелыми.
«Гитлер был, кстати, лично очень смелым человеком: в отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии, воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — говорил Соловьев. При этом ведущий подчеркнул, что не собирается относиться к Гитлеру с уважением, а Навальный, который «позволил себе омерзительное в адрес ветерана», имеет «антисемитизм на животном уровне».
2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видео в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Он назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями. Среди них был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Его родственники обвинили Навального в клевете, в феврале по данному делу начался суд. Прокурор запросила для Навального по совокупности преступлений 3,5 года лишения свободы и штраф 950 тысяч рублей. Приговор будет оглашен 20 февраля.
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ТВ , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Владимир Соловьев , Валерий Рашкин , Фонд борьбы с коррупцией , Генпрокуратура РФ , Госдума , Минюст РФ
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