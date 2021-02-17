Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

«В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться»: Дмитрий Нагиев о Егоре Криде на шоу «Голос. Дети» 

Teleprogramma.pro и ещё 5 5 часов назад
«Ему самому есть чему поучиться»: Нагиев о Криде на шоу «Голос. Дети»
Фото: Globallookpress.com
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев заявил, что у него, как у работника телевизионной системы, есть одно мнение насчет музыканта Егора Крида, а как у человека — совсем другое.

«Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово «наставник» для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу».

Как отметил Дмитрий Нагиев, дальнейшая жизнь покажет, достоин ли Егор Крид гордого звания наставника. Пока же «несколькими годами на эстраде» он еще не доказал, что имеет право так называться, сообщает портал Wday.ru.
Напомним, что в новом сезоне популярного шоу «Голос. Дети» в кресле наставника проекта впервые появился рэпер Егор Крид. Компанию ее составили Светлана Лобода и Василий Вакуленко, он же рэпер Баста.
Видео дня. Трагедия милиционера из «Иван Васильевич меняет профессию»
Teleprogramma.pro: последние новости
«Похож на Эзопа»: Галкин и Ургант высмеяли седовласого Киркорова «Похож на Эзопа»: Галкин и Ургант высмеяли седовласого Киркорова «Мы не кружок самодеятельности»: в шоу «Ты — супер!» объяснили, как отказывают детям на кастинге «Мы не кружок самодеятельности»: в шоу «Ты — супер!» объяснили, как отказывают детям на кастинге Полугодовой доход россиянина: Михалков озвучил дневную зарплату Бортич и Деревянко Полугодовой доход россиянина: Михалков озвучил дневную зарплату Бортич и Деревянко
ТВ , Баста , Крид , Дмитрий Нагиев , Светлана Лобода , Woman's Day
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как Корчевников избегает скандалов
03:06
Как Корчевников избегает скандалов
ТВ
За что попал в тюрьму актер, сыгравший Шмидта в «Бригаде»
02:40
За что попал в тюрьму актер, сыгравший Шмидта в «Бригаде»
Актеры
Почему милиционер из «Иван Васильевич меняет профессию» так рано ушел из жизни
08:03
Почему милиционер из «Иван Васильевич меняет профессию» так рано ушел из жизни
Актеры
Что убило половину команды во время съемок «Завоевателя»
04:12
Что убило половину команды во время съемок «Завоевателя»
Фильмы
Тайны фильма «Джентльмены удачи»
14:22
Тайны фильма «Джентльмены удачи»
Фильмы
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
06:01
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
Актеры
Голливудские актеры с русскими корнями
10:38
Голливудские актеры с русскими корнями
Актеры
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
09:19
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
ТВ
Самые нечестные битвы в кино
10:37
Самые нечестные битвы в кино
Фильмы
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
05:06
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение