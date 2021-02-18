«Позор нации» и жалоба в генпрокуратуру: новый скандал с Соловьевым

Очередной громкий скандал коснулся шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия 1". На этот раз гнев зрителей обрушился на самого ведущего передачи, журналиста Владимира Соловьева.

Как выяснил "Рамблер", 5 февраля, в эфире программы телеведущий заявил, что Алексей Навальный не заслуживает уважения и привел в пример немецкого диверсанта Отто Скорцени, а также Адольфа Гитлера.

"Вот Скорцени был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб. Но от этого он не переставал быть нацистским преступником…

Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно", — заявил ведущий.

Какая реакция

"Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят", — заявил Рашкин изданию РБК.

Кроме того, во многих еврейских сообществах в соцсетях пользователи высказывались резко против Владимира Соловьева, приняв его слова за оправдание нацизма.

А президент фонда при российской общественной организации "Холокост", Алла Гербер и вовсе назвала Соловьева "позором нации".

"Назвать Гитлера смелым человеком — это надо нам смело назвать Соловьева подлецом. Когда-то, когда Соловьев был более или менее похож на человека, он подошел ко мне и сказал: "Аллочка, а вот ты знаешь, я — еврей". Я ему сказала, что он — позор нашей нации. Сейчас я это повторяю: он — позор не только моей нации, он — позор всего нашего народа, любого порядочного сообщества. Я просто в бешенстве", — заявила Гербер изданию "Подъем".

Гербер считает, что журналист "сумасшедший и опасный":

"Он сумасшедший и опасный. Такие люди непредсказуемы, они могут всё что угодно сказать, сделать, ударить, унизить. Надо очень долго было думать, годами, наверное, для того, чтобы прийти к такому высочайшему открытию — сравнить оппозиционера, человека, который борется за демократию, с Гитлером. Это надо быть безумцем и очень плохим человеком…"

Позже аккаунт Соловьева заблокировали в популярном предложении для голосовых конференций Clubhouse. Так, пользователи, недовольные высказываниями журналиста, стали жаловаться на его аккаунт, после чего страница была удалена.