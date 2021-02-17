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«Пока не будет запуска»: сотрудница по кастингу «Дома-2» объявила о полной заморозке шоу 

Teleprogramma.pro и ещё 1 15 часов назад
Сотрудница по кастингу «Дома-2» объявила о полной заморозке шоу
Фото: @dom2_tnt
Сотрудница по кастингу скандального шоу «Дом-2» Надежда Ермакова заявила, что возобновление проекта в ближайшее время не планируется.
«Пока не будет запуска».
Отметим, что представители «Газпром-Медиа», которые владеют правами на шоу, пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Журналисты отправили им официальный запрос, но ответа не последовало, сообщает портал Ura.ru.
Ранее Надежда Ермакова утверждала, что в начале февраля якобы начался дистанционный кастинг в проект.
Напомним, что «Дом-2» был официально закрыт в конце прошлого года. Причиной стали низкие рейтинги проекта и большие деньги, которые уходили на зарплаты ведущим и участникам.
После этого начался активный поиск площадки, где бы шоу стало выходить. Ходило множество самых разных слухов, но, судя по всему, на данный момент желающих показывать скандальную телестройку так и не нашлось.
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ТВ , Надежда Ермакова , Газпром-медиа , РИА Ura.ru
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