Сотрудница по кастингу «Дома-2» объявила о полной заморозке шоу

Сотрудница по кастингу скандального шоу «Дом-2» Надежда Ермакова заявила, что возобновление проекта в ближайшее время не планируется.

«Пока не будет запуска».

Отметим, что представители «Газпром-Медиа» , которые владеют правами на шоу, пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Журналисты отправили им официальный запрос, но ответа не последовало, сообщает портал Ura.ru.

Ранее Надежда Ермакова утверждала, что в начале февраля якобы начался дистанционный кастинг в проект.

Напомним, что «Дом-2» был официально закрыт в конце прошлого года. Причиной стали низкие рейтинги проекта и большие деньги, которые уходили на зарплаты ведущим и участникам.

После этого начался активный поиск площадки, где бы шоу стало выходить. Ходило множество самых разных слухов, но, судя по всему, на данный момент желающих показывать скандальную телестройку так и не нашлось.