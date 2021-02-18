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Бывшая участница призналась, что «Дом-2» закрыли окончательно 

Стелла Шмель 56 минут назад
Бывшая участница призналась, что «Дом-2» закрыли окончательно
Фото: Кадр из программы "Дом-2"
Скандальный проект "Дом-2" закрылся в конце 2020 года. Сразу после этого ведущие и создатели шоу сделали заявление, что проект не уйдет с экранов насовсем, а преобразуется. Якобы сразу после закрытия проекта начались поиски для съемок его новой версии. Но время идет, а о запуске ничего не слышно.
Совсем недавно бывшая участница проекта, а ныне кастинг-менеджер шоу Надежда Ермакова заявила, что "Дом-2" скоро непременно запустят. Теперь же она рассказала, что запуска пока не будет.
Как сообщает издание Teleprogramma.pro, владельцы телешоу "Дом-2" никак не комментируют сложившуюся ситуацию.
Ранее "Рамблер" писал, чем занимается Михалкова после «Уральских пельменей».
Видео дня. Трагедия милиционера из «Иван Васильевич меняет профессию»
ТВ , Надежда Ермакова
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