Николай Дроздов попал в список самых стильных мужчин России 

"Однозначно лучший!", "Николай Николаевич и Жак Ив Кусто сделали мое детство", "Нет человека в нашей стране, кто бы его не любил. Сколько поколений вырастил, обучил, реально светлый человек. Браво. Самый достойный мужчина", "Легендарный человек", — отреагировали на его награду пользователи.