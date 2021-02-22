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Николай Дроздов попал в список самых стильных мужчин России 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Ученый-зоолог, профессор МГУ Николай Дроздов более 40 лет вел программу "В мире животных" — с 1977 по 2018 год. Сейчас ему 83 года, но его продолжают обожать зрители. Недавно Николай Дроздов попал в список "100 самых стильных мужчин 2021" по версии журнала GQ. Он занял 47 строчку.

"Однозначно лучший!", "Николай Николаевич и Жак Ив Кусто сделали мое детство", "Нет человека в нашей стране, кто бы его не любил. Сколько поколений вырастил, обучил, реально светлый человек. Браво. Самый достойный мужчина", "Легендарный человек", — отреагировали на его награду пользователи.

Несмотря на возраст, Николай Дроздов идет в ногу со временем. В январе этого года телеведущий завел аккаунт в TikTok, в котором планирует публиковать видео с полезными советами. Еще он активно участвует в модных съемках. Например, в рамках рекламной кампании бренда Gucci летом прошлого года Николай Дроздов снялся в ролике Vogue с Александром Гудковым. А в декабре его пригласили в спецпроект GQ Russia "НИИ мужского костюма".
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Комментарии 3
ТВ , Фото , Николай Дроздов , Александр Гудков , МГУ , журнал GQ
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