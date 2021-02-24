Александр Масляков стал самым богатым телеведущим России 

Его ежегодный заработок составил 500 миллионов рублей в год.
Александр Масляков стал самым богатым телеведущим в России. Доход шоумена составил 500 миллионов рублей в год, сообщает издание StarHit.
Такая сумма набирается у телеведущего исключительно благодаря новым выпускам КВН.
Кроме того, на втором месте рейтинга самых высокооплачиваемых российских тележурналистов оказалась глава RussiaToday, журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян, заработок которой составил 250 миллионов рублей.
На третьем месте отметился телеведущий Артем Шейнин, годовой доход которого составляет в сто миллионов рублей.
Кроме того, в списке высокооплачиваемых телеведущих также оказались Андрей Малахов и Владимир Соловьев.
Александр Масляков с 1964 года — бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН», действительный член фонда «Академия российского телевидения», основатель и совладелец телевизионного творческого объединения «АМиК», советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ.