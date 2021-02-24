Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Александр Масляков стал самым богатым телеведущим России 

Passion.ru 1 час назад
Александр Масляков стал самым богатым телеведущим России
Фото: Passion.ru
Его ежегодный заработок составил 500 миллионов рублей в год.
Александр Масляков стал самым богатым телеведущим в России. Доход шоумена составил 500 миллионов рублей в год, сообщает издание StarHit.
Такая сумма набирается у телеведущего исключительно благодаря новым выпускам КВН.
Кроме того, на втором месте рейтинга самых высокооплачиваемых российских тележурналистов оказалась глава RussiaToday, журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян, заработок которой составил 250 миллионов рублей.
На третьем месте отметился телеведущий Артем Шейнин, годовой доход которого составляет в сто миллионов рублей.
Кроме того, в списке высокооплачиваемых телеведущих также оказались Андрей Малахов и Владимир Соловьев.
Александр Масляков с 1964 года — бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН», действительный член фонда «Академия российского телевидения», основатель и совладелец телевизионного творческого объединения «АМиК», советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ.
Видео дня. Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Passion.ru: последние новости
Звезда «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук скончалась в возрасте 61 года Звезда «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук скончалась в возрасте 61 года Автор хита Get Lucky группа Daft Punk объявила о своем распаде: прощальное видео Автор хита Get Lucky группа Daft Punk объявила о своем распаде: прощальное видео 74-й Каннский фестиваль перенесли на июль 74-й Каннский фестиваль перенесли на июль
Комментарии 2
ТВ , Александр Масляков , Андрей Малахов , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Артем Шейнин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
04:06
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
Фильмы
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
11:28
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
ТВ
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
00:22
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
Актеры
Судьба забытой советской актрисы
05:13
Судьба забытой советской актрисы
Актеры
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
10:06
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
05:54
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
Актеры
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
00:44
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение