Куда потратил деньги первый победитель «Кто хочет стать миллионером?» 

Первым победителем шоу "Кто хочет стать миллионером?" был Игорь Сазеев из Санкт-Петербурга. В 2001 году он стал обладателем главного приза в миллион рублей. "Рамблер" рассказывает, куда он потратил свои деньги, и как он живет сейчас.

Будущий миллионер работал верстальщиком, но попал на популярное шоу. Он верно ответил на все вопросы и, несмотря на провокации Максима Галкина , смог заработать миллион на шоу. После вычета налогов у него осталось 650 тысяч рублей, как потом позже рассказывал Сазеев прессе.

Мужчина потратил значительную сумму на поиски своего сына. Дело в том, что бывшая жена вывезла мальчика за границу, а Сазеев мог долгое время его найти. В итоге он начал регулярно общаться с ребенком, но виделся редко.

Значительная часть суммы ушла на путешествия. Сначала победитель съездил в Европу со своей супругой, а потом он взял большую семью с четырьмя детьми и поехал на отдых на море. На первые два пункта ушла значительная часть денег.

После возвращения из отпуска мужчина купил поддержанный автомобиль. Так как денег оставалось не так много, пришлось выбирать из машин б/у. Однако Сазеев не привык к роскоши, поэтому был рад и такому раскладу вещей.

После того, как он купил машину, у него осталось 200 тысяч, которые он планировал преумножить. Сазеев вложился в бизнес, надеялся, что сможет с этого заработать, но он прогорел.

Сейчас мужчина все так же работает верстальщиком. Несмотря на крупную сумму, которая внезапно свалилась на него, он не смог улучшить качество своей жизни. Во многих интервью мужчина рассказывал, что не сожалеет о потраченных деньгах.