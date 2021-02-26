Родригез объяснил, почему променял Comedy Club на карьеру певца

Певец и шоумен Тимур Родригез во время YouTube-шоу «Говорящие головы» заявил, что в какой-то момент понял — он больше не хочет быть стендап-артистом. В тот момент он решил уйти из Comedy Club и построить карьеру певца. Правда, юмористическое прошлое еще долго его не отпускало. Тимур Родригез. Фото: Globallookpress.com «Я просто поначалу очень хотел дистанцироваться от Comedy, чтобы сконцентрировать внимание людей на том, что именно я еще могу, кроме него. Но в силу того, что огромное количество зрителей меня узнало благодаря проекту, я не могу эту часть своей жизни вымарать из биографии».

Тимур Родригез Как признался певец, даже во время выступлений в шоу он прежде всего хотел показать себя как певец. Это, как он считает, все-таки ему намного ближе. Со временем и люди стали ему говорить, что ему пора заниматься музыкой. По словам Родригеза, изначально он приехал покорять Москву, чтобы прославиться именно на музыкальном поприще. больше по теме