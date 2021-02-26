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Родригез объяснил, почему променял Comedy Club на карьеру певца 

Даня Виттиг 3 часа назад
Родригез объяснил, почему променял Comedy Club на карьеру певца
Фото: @trodriguezzz
Во время YouTube-шоу «Говорящие головы» Тимур Родригез заявил, что в какой-то расхотел быть стендап-артистом. Тогда он решил уйти из Comedy Club и построить карьеру певца.

«Я просто поначалу очень хотел дистанцироваться от Comedy, чтобы сконцентрировать внимание людей на том, что именно я еще могу, кроме него. Но в силу того, что огромное количество зрителей меня узнало благодаря проекту, я не могу эту часть своей жизни вымарать из биографии».

Как признался певец, даже во время выступлений в шоу он прежде всего хотел показать себя как певец. Музыка была ему намного ближе.
Со временем и люди стали ему говорить, что пора перейти к музыкальной карьере. По словам Родригеза, он с самого начала хотел развиваться как певец.
Ранее "Рамблер" сообщал, куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева.
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