Родригез объяснил, почему променял Comedy Club на карьеру певца 

Во время YouTube-шоу «Говорящие головы» Тимур Родригез заявил, что в какой-то расхотел быть стендап-артистом. Тогда он решил уйти из Comedy Club и построить карьеру певца.

«Я просто поначалу очень хотел дистанцироваться от Comedy, чтобы сконцентрировать внимание людей на том, что именно я еще могу, кроме него. Но в силу того, что огромное количество зрителей меня узнало благодаря проекту, я не могу эту часть своей жизни вымарать из биографии».

Как признался певец, даже во время выступлений в шоу он прежде всего хотел показать себя как певец. Музыка была ему намного ближе.

Со временем и люди стали ему говорить, что пора перейти к музыкальной карьере. По словам Родригеза, он с самого начала хотел развиваться как певец.