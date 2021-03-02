Уволенный из «Битвы экстрасенсов» за взятки телеведущий Сергей Сафронов впервые рассказал о смертельной болезни.

Как уточнил артист, он нашел симптомы болезни у себя несколько месяцев назад, но никому не говорил об этом. Несмотря на то, что на публике Сафронов всегда выглядит бодрым и веселым человеком, выяснилось, что в последнее время он борется со страшным недугом.

«Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали»,

— уточнил он.

Как признался иллюзионист в программе «Секрет на миллион» на НТВ , его родные были шокированы известием.

«Помню, как папа позвонил. Он так плакал»,

— сказал он.

Сафронов удивлен тому, что ни один экстрасенс, с которым он работал, не предупредил его о рисках для здоровья. Выявить диагноз удалось только после того, как появились тяжелые симптомы. Точный диагноз Сергей называть не стал. О нем он расскажет в эфире шоу в субботу.