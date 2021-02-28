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Певцов призвал закрыть передачи Малахова 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Певцов призвал закрыть передачи Малахова
Фото: globallookpress.com
Актер Дмитрий Певцов призвал перестать транслировать на телевидении передачи наподобие программ ведущего Андрея Малахова. Об этом сообщает издание "Слово и Дело".

«Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — сказал артист.

Дмитрий Певцов заявил, что необходимо создать комиссию по цензуре и следить за тем, что преподносится массовому зрителю. Решать, "что важно и нужно людям", должны будут представители культурного сообщества и основных церковных конфессий, а также искусствоведы и правоведы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Баста отчитал Егора Крида на детском "Голосе" за шутку.
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ТВ , Голоса , Голос , Крид , Дмитрий Певцов , Андрей Малахов
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