Певцов призвал закрыть передачи Малахова 

Актер Дмитрий Певцов призвал перестать транслировать на телевидении передачи наподобие программ ведущего Андрея Малахова . Об этом сообщает издание "Слово и Дело".

«Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — сказал артист.

Дмитрий Певцов заявил, что необходимо создать комиссию по цензуре и следить за тем, что преподносится массовому зрителю. Решать, "что важно и нужно людям", должны будут представители культурного сообщества и основных церковных конфессий, а также искусствоведы и правоведы.