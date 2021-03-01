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Седокова покинула шоу Галкина, возмутившись сюжетом о себе 

Мира Маркина 8 часов назад
Седокова покинула шоу Галкина, возмутившись сюжетом о себе
Фото: @annasedokova
Анна Седокова покинула студию шоу "Сегодня вечером", возмутившись сюжетом о своей личной жизни.
В эфире показали видеоролик о бывших возлюбленных певицы. Как известно, Седокова воспитывает детей от трех разных мужчин.

"Достаточно предвзятый сюжет с посылом: она вышла замуж и сразу развелась. Да, кому-то повезло, он встретил любовь в 18 лет и прожил долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае, это бедная семья, отсутствие папы, мама пыталась нас прокормить. Все это отразилось на моих отношениях с мужчинами",

— резко высказалась звезда.
Седокова подчеркнула, что не была обязана оставаться с пьющими мужчинами. Артистка отметила, что сюжет получился некрасивым и даже оскорбительным.
Ведущий программы Максим Галкин постарался уладить конфликт, вспомнив, что вся страна по сей день обсуждает романы его супруги Аллы Пугачевой, и в этом нет ничего страшного.
После этого шоумен предложил послушать свекровь Седоковой, мать ее нынешнего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. В ответ на это исполнительница заявила, что мать ее супруга — самый святой человек и говорить о ней после такого сюжета неправильно. Далее Седокова покинула студию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Волочкову возмутило отсутствие зрителей на ее концертах.
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Комментарии 12
ТВ , Анна Седокова , Максим Галкин , Алла Пугачева
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