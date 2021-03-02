Продюсер объяснил причину ажиотажа вокруг Земфиры

Бывший продюсер Земфиры Леонид Бурлаков в интервью НСН раскрыл причину постоянного ажиотажа вокруг певицы.

По мнению Бурлакова, в обществе существует огромный запрос на новую музыку и на артиста, способного заполонить собой все и сделать музыкальный рывок, «но все молчат», поэтому Земфире приходится «отдуваться» за всех, кто с гитарами, и петь что-то искреннее.

«Потому что все, кто с гитарами, типа группы "Кис-Кис", они повторяют все, что делают рэперы. Гадости поют на потребу публике, как скоморохи. Чем пошлее, чем неприятнее будет взрослым, тем, они считают, будет приятнее детям», — пояснил продюсер.

Он отметил, что Земфира в очередной раз показала, что можно создавать музыку, которую будут слушать подростки. По его словам, певице «там скучно одной, наверху, и ей бы очень хотелось, чтобы появился кто-то еще, чтобы какая-то соревновательность бы получилась».