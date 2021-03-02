Участника «Евровидения» от России выберут зрители 

В этом году исполнителя и песню, которые представят Россию на конкурсе «Евровидение», выберут зрительским голосованием. В России на проведут специальное отборочное шоу 8 мая. Об этом сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе Первого канала.

Юрий Аксюта , главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала отметил, что в последние годы в РФ выбор участника проходил самим телеканалом, организовывающим трансляцию.

Теперь же Первый решил организовать национальный отбор, где участника выбирают вместе со всей страной.

«В этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями», — объяснил продюсер.

Напомним, конкурс песни «Евровидение» был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этом году мероприятие пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием 41 страны.