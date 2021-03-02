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Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о смертельной болезни 

Диана Товсепова 32 минуты назад
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов впервые рассказал о смертельной болезни. Такое признание он сделал на шоу "Секрет на миллион" на НТВ.
Как признался артист, он обнаружил симптомы болезни у себя несколько месяцев назад, но никому не говорил об этом.

«Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали», — написал он.

Он рассказал, что родные были шокированы этим известием:

«Помню, как папа позвонил. Он так плакал».

При этом Сафронов удивлен, что ни один экстрасенс, участвовавший в шоу не предупредил его о рисках для здоровья, и диагноз проявился только после того, как появились тяжелые симптомы. Точный диагноз Сергей пока не назвал.
Ранее "Рамблер" рассказывал о позиции Сафронова после скандала со взятками на шоу.
ТВ , Видео , Сергей Сафронов , НТВ
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