Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов впервые рассказал о смертельной болезни. Такое признание он сделал на шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Как признался артист, он обнаружил симптомы болезни у себя несколько месяцев назад, но никому не говорил об этом.

«Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали», — написал он.

Он рассказал, что родные были шокированы этим известием:

«Помню, как папа позвонил. Он так плакал».

При этом Сафронов удивлен, что ни один экстрасенс, участвовавший в шоу не предупредил его о рисках для здоровья, и диагноз проявился только после того, как появились тяжелые симптомы. Точный диагноз Сергей пока не назвал.