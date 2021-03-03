Самые громкие скандалы «Грэмми»

Там, где есть соперничество, всегда будут споры. И музыканты здесь не исключение. Самая известная музыкальная премия в мире — «Грэмми» — вручается с 1959 года. Члены американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи выбирают лучших представителей музыкальной индустрии в различных номинациях. За это время без громких конфликтов, конечно же, не обошлось. Организаторов не раз обвиняли в нечестности и предвзятости. Тем не менее статуэтка в виде граммофона остается одной из самых престижных наград, и стать ее обладателем мечтают многие. Предлагаем присоединиться к онлайн-трансляции с церемонии награждения в Okko (ссылка), а пока расскажем о главных скандалах, связанных с премией «Грэмми».

Нет сил молчать

В прошлом году оставшийся без награды Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, предпочел промолчать, но в этом сдержаться не смог. Его новый альбом After Hours и сингл Blinding Lights побили все рекорды популярности и были признаны не только слушателями, но и критиками. Однако такой успех не помог ему попасть ни в одну из номинаций. Свое возмущение The Weeknd выразил в соцсетях и нашел немало сторонников.

По мнению музыканта, «Грэмми» остается коррумпированной и непрозрачной. Его поддержал друг и коллега Дрейк, он призвал не удивляться тому факту, что действительно важные работы не получают наград. Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности президента «Грэмми» Харви Мейсон-младший, его слова приводит издание Variety. Глава премии назвал музыку Эйбела Тесфайе прекрасной, отметил большой вклад исполнителя в развитие всей индустрии, признался, что и сам был удивлен, когда не увидел его в списке номинантов, и пригласил выступить на церемонии.

Без номинаций в этом году осталась и американская поп-звезда Холзи, выпустившая в этом году альбом Manic. Исполнительница не стала молчать и, как и The Weeknd, обвинила организаторов в нечестности. Холзи поделилась в соцсетях мнением, что нередко на выбор академиков влияют нужные знакомства, правильные рукопожатия и даже взятки.

Слишком мужская награда

Юбилейная 60-я церемония награждения премией «Грэмми» оказалась омрачена скандалом. В 2018 году в номинациях победили в основном мужчины, что вызвало недовольство публики и участников. Президент Академии Нил Портноу прокомментировал ситуацию, предложив женщинам еще потрудиться, чтобы получить награду. Эти слова вызвали еще большее возмущение, против выступили певицы Кэти Перри, Азалия Игги и Пинк. Несогласные интернет-пользователи запустили в соцсетях хештэг #grammysomale («Грэмми» такая мужская), а в результате Портноу лишился поста. На его место пришла Дебора Дуган, однако и ей не удалось избежать скандального увольнения.

В прошлом году за несколько дней до церемонии Деборе Дуган пришлось покинуть пост, сначала ее отправили в неоплачиваемый отпуск, а затем окончательно уволили. Поводом послужило заявление ее помощницы о травле и оскорблениях. Дебора Дуган выдвинула встречные обвинения и предположила, что истинной причиной ее отстранения от должности стало то, что она раскрыла факт нецелевого расходования средств — отдел персонала в 2015–2018 годах выплатил $15 млн юридическим фирмам за неустановленные услуги. Также Дуган заявила, что ее зарплата была в два раза меньше, чем у предыдущего президента, при этом совет директоров заставил назначить ему выплаты в качестве гонораров за консультации. Дальше — больше. Выяснилось, что члены совета директоров удаляли Дебору Дуган с совещаний и нередко решения принимали без нее. А кроме того, Дуган обвинила Нила Портноу в том, что накануне церемонии вручения премии в 2018 году он изнасиловал известную певицу. Однако доказать его вину не удалось.

Секретный комитет

Бывший лидер группы Village People Виктор Уиллис в 2017 году обвинил организаторов в том, что они создали специальный комитет для распределения наград без учета результатов голосования. Так, в номинации «Лучший альбом» победила британская певица Адель, хотя, по его мнению, награды больше была достойна Бейонсе. Сама Адель выиграла в четырех номинациях, но отказалась от четвертой статуэтки в пользу Бейонсе, которая стала лучшей лишь в одной категории и получила премию за лучший клип.

Виктор Уиллис призвал организаторов премии назвать имена тех, кто входит в «секретный комитет». Но представители руководства опровергли все обвинения и подчеркнули, что награды присуждаются вне зависимости от цвета кожи исполнителя.

Мировые звезды — Джастин Бибер, Дрейк и Канье Уэст — отказались от участия в этой церемонии. Джастин и Дрейк дали понять, что не видят смысла в премии, и упрекнули академиков в несправедливости по отношению к молодым исполнителям. А Канье обвинил организаторов в расизме: он заметил, что никогда не выигрывал, если был единственным темнокожим артистом, заявленным в номинации.

Фейковые музыканты

Если хочешь кого-то обмануть, стоит и самому поверить в свою ложь. Это в полной мере удалось популярной в конце 1980-х — начале 1990-х немецкой группе Milli Vanili.

Даже академики не заметили подвоха, не говоря уже о преданных фанатах по всему миру. В 1990-м году дуэт признали лучшим дебютом. Но, как это нередко бывает, обман вскрылся. Мало того, что победители премии пели под фонограмму, так еще на записи были не их настоящие голоса. Выяснилось, что изначально продюсеры привлекли в группу троих исполнителей, но решили оставить только их голоса, а на сцену выпускать двоих танцоров, более симпатичных на их взгляд. В результате незаслуженную награду отобрали.

Не поверили своему счастью

В 1989 году впервые появилась номинация для ставших популярными в это время жанров «тяжелой» музыки — хард-рок и хэви-метал. На победу претендовали Игги Поп, Jane's Addiction, AC/DC, Metallica и Jethro Tull, общепризнанным фаворитом считалась Metallica, но лучшей стала группа Jethro Tull, участники которой даже не приехали на церемонию.

Позже фронтмен группы Иэн Андерсон вспоминал, что представители звукозаписывающей компании отговорили их ехать на церемонию, потому что не верили в их победу. Выбор академиков вызвал много споров, тем более что сами музыканты не причисляли себя ни к хард-роковым, ни к металл-группам. В итоге решено было номинацию разделить, но Jethro Tull, к счастью, лишать награды не стали.

Что на этот раз

В этом году церемонию награждения, которая обычно проходит в конце января, перенесли на 14 марта из-за пандемии коронавируса. Больше всего номинаций у Бейонсе — целых девять — за визуальный альбом Black Is King. Кстати, певица уже выиграла 24 статуэтки, а всего была номинирована 79 раз. Впервые в этом году на «Грэмми» претендует k-pop-группа BTS, которая поборется с Джастином Бибером, Леди Гагой, Арианой Гранде, Дуа Липой и другими звездами в престижной категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой». Кажется, организаторы учли ошибки прошлого: в этом году большое число номинаций получили женщины от Билли Айлиш и Тейлор Свифт до новичка премии Фиби Бриджерс, у которой сразу четыре номинации.

Кто выступит на церемонии, кого объявят победителями, в какие наряды оденутся звезды, кто с кем придет и кого будут благодарить в первую очередь — все это можно наблюдать в прямом эфире.