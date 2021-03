Самые громкие скандалы «Грэмми»

Нет сил молчать

В прошлом году оставшийся без награды Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, предпочел промолчать, но в этом сдержаться не смог. Его новый альбом After Hours и сингл Blinding Lights побили все рекорды популярности и были признаны не только слушателями, но и критиками. Однако такой успех не помог ему попасть ни в одну из номинаций. Свое возмущение The Weeknd выразил в соцсетях и нашел немало сторонников.