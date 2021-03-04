«Золотая Маска» online: «Чернобыльская молитва», 9 апреля

Режиссер: Дмитрий Егоров. Художник: Константин Соловьев. Режиссер мультимедиа: Наталья Наумова. Композитор: Настасья Хрущева. Художники по свету: Дмитрий Егоров, Константин Соловьев, Павел Миленин

Номинации на Премию «Золотая Маска» 2021 года: «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника».