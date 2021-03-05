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«В конце концов мне это надоело»: Вассерман объяснил, почему перестал ходить на программы Малахова 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Надоело»: Вассерман признался, почему перестал ходить на программы Малахова
Фото: Teleprogramma.pro
Известный интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что с недавних пор перестал посещать программы телеведущего Андрея Малахова, хотя раньше был на них частым гостем.

«Я в свое время не раз был на «малаховских» передачах и в качестве героя, и в качестве эксперта. Но в конце концов мне это надоело. Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!»

Как отметил Вассерман, он сегодня отказывается посещать программы телеведущего, где обсуждается личная жизнь звезд. В то же время он заметил, что такие программы, наверное, нужны. Дело в том, что многим нравится смотреть проекты, где ворошат чужое белье. Эти ток-шоу окупаются и закрывать их нет смысла, сообщает «Собеседник».
Напомним, что у программ Андрея Малахова очень хорошие рейтинги на телевидении. Его шоу приковывают миллионы зрителей.
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Комментарии
ТВ , Анатолий Вассерман , Андрей Малахов , ИД "Собеседник"
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