5 вопросов из «Слабого звена», на которые никто не смог ответить

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Несмотря на то, что шоу "Слабое звено" появилось на российском телевидении 20 лет назад, программа по сей день является одной из самых популярных и интригующих телевикторин.

"Рамблер" выбрал несколько самых каверзных вопросов, которые оказались не под силу участникам шоу. Ищите ответы на них в конце материала.

1. Как алихимики называли лекарство, которое должно было исцелять от всех болезней?

2. Как в скандинавской мифологии назывались воинственные девы, решавшие, по воле бога Одина, исход сражений?

3. Какую американскую певицу короновали титулом "первая леди джаза"?

4. Как в Средние века называли нищих студентов, клириков и школяров — исполнителей пародийных, любовных и застольных песен?

5. В какое море не впадает ни одной реки?

Ответы:

1) Панацея. Название произошло от имени богини Панакеи. В переводе с древнегреческого оно означает "всеисцеляющая".

2) Валькирии. Они не только решали исход сражений, но также сопровождали погибших воинов в небесный чертог — Вальхаллу.

4) Ваганты. Свои композиции они исполняли исключительно на латыни, которая является международным языком духовенства.

5) В Красное море. По этой причине вода в нем чистая и прозрачная.