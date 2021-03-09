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5 каверзных вопросов из «Слабого звена», на которые никто не смог ответить 

Мира Маркина 6 часов назад
5 вопросов из «Слабого звена», на которые никто не смог ответить
Фото: Кадр из шоу "Слабое звено"
Несмотря на то, что шоу "Слабое звено" появилось на российском телевидении 20 лет назад, программа по сей день является одной из самых популярных и интригующих телевикторин.
"Рамблер" выбрал несколько самых каверзных вопросов, которые оказались не под силу участникам шоу. Ищите ответы на них в конце материала.
1. Как алихимики называли лекарство, которое должно было исцелять от всех болезней?
2. Как в скандинавской мифологии назывались воинственные девы, решавшие, по воле бога Одина, исход сражений?
3. Какую американскую певицу короновали титулом "первая леди джаза"?
4. Как в Средние века называли нищих студентов, клириков и школяров — исполнителей пародийных, любовных и застольных песен?
5. В какое море не впадает ни одной реки?

Ответы:

1) Панацея. Название произошло от имени богини Панакеи. В переводе с древнегреческого оно означает "всеисцеляющая".
2) Валькирии. Они не только решали исход сражений, но также сопровождали погибших воинов в небесный чертог — Вальхаллу.
3) Элла Фицджеральд.
4) Ваганты. Свои композиции они исполняли исключительно на латыни, которая является международным языком духовенства.
5) В Красное море. По этой причине вода в нем чистая и прозрачная.
Видео дня. Нелепые ответы в шоу “Такси”
Комментарии 1
ТВ , Элла Фицджеральд
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