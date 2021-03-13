Самые интересные ТВ-передачи про путешествия

Прошлый год стал настоящей катастрофой для всех, кто любил путешествия. Поэтому "Рамблер" решил вспомнить лучшие передачи, чтобы изучить другие страны, не выходя из дома.
Фото: кадр из передачи "Жизнь других"кадр из передачи "Жизнь других"
"Орел и Решка"
Передаче "Орел и решка" удалось завоевать звание легендарной. Звездные ведущие, самый большой список мест для посещения и очень полезный для зрителя формат.
Один ведущий живет в стране на неограниченное количество денег, а другой пытается выжить на сто долларов. И только со стороны кажется, что деньги могут решить все. Зачастую, уникальные впечатления прячутся вовсе не в роскошных отелях.
К слову, кому достанется золотая карта, решает монетка, отсюда и лаконичное название.
"Их нравы"
Это скорее документальный сериал про жизнь в других странах, о которых мы мало что знаем. Ведущий рассказывает про крупные города и небольшие племена, а также изучает традиции местных жителей.
Это спокойная передача посвящена жизни, отдыху, работе, привычкам и национальным особенностям народов со всех концов мира.
"Жизнь других"
Это новое шоу известно благодаря яркой и обожаемой россиянами ведущей Жанне Бадоевой. Оно совсем новое, но уже завоевало внимание аудитории.
Жанна путешествует по разным уголкам света и показывают как живут реальные люди. Кто-то юрист, кто-то рабочий, кто-то водитель мусоровоза. Ведущая рассказывает, сколько зарабатывают в разных странах и сколько тратят на образование, здравоохранение и детей.
Можно сказать, что проект "Жизнь других" пригодится тем, кто планирует переезд, так как дает полную картину о жизни за границей.