Самые интересные ТВ-передачи про путешествия

Прошлый год стал настоящей катастрофой для всех, кто любил путешествия. Поэтому "Рамблер" решил вспомнить лучшие передачи, чтобы изучить другие страны, не выходя из дома.

Фото: кадр из передачи "Жизнь других" кадр из передачи "Жизнь других"

"Орел и Решка"

Передаче "Орел и решка" удалось завоевать звание легендарной. Звездные ведущие, самый большой список мест для посещения и очень полезный для зрителя формат.

Один ведущий живет в стране на неограниченное количество денег, а другой пытается выжить на сто долларов. И только со стороны кажется, что деньги могут решить все. Зачастую, уникальные впечатления прячутся вовсе не в роскошных отелях.

К слову, кому достанется золотая карта, решает монетка, отсюда и лаконичное название.

"Их нравы"

Это скорее документальный сериал про жизнь в других странах, о которых мы мало что знаем. Ведущий рассказывает про крупные города и небольшие племена, а также изучает традиции местных жителей.

Это спокойная передача посвящена жизни, отдыху, работе, привычкам и национальным особенностям народов со всех концов мира.

"Жизнь других"

Это новое шоу известно благодаря яркой и обожаемой россиянами ведущей Жанне Бадоевой. Оно совсем новое, но уже завоевало внимание аудитории.

Жанна путешествует по разным уголкам света и показывают как живут реальные люди. Кто-то юрист, кто-то рабочий, кто-то водитель мусоровоза. Ведущая рассказывает, сколько зарабатывают в разных странах и сколько тратят на образование, здравоохранение и детей.