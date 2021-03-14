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Светлана Моргунова сильно изменилась год спустя после потери сына 

Суть событий и ещё 1 4 часа назад
Светлана Моргунова сильно изменилась после потери сына
Фото: Суть событий
Телеведущая Светлана Моргунова впервые за долгое время рассказала о своей жизни после тяжелой потери — смерти единственного сына. Зрители заметили, что легендарный диктор сильно изменилась.
Максим Моргунов умер из-за коронавируса весной прошлого года, ему было 52 года. С тех пор Светлана Михайловна почти не выходила из дома. За знаменитой женщиной приглядывает сиделка, а невестка и внучка иногда навещают. Моргунова не скрывает, что потеря сказалась на ее самочувствии.

«Здоровье ужасное. Какое может быть здоровье? — отметила она в беседе с корреспондентами телешоу «Ты не поверишь!». — Состояние отвратительное. Потеряла сына, ужасно!».

Горе наложило отпечаток и на внешность Светланы Михайловны. Она сильно похудела и стала трудноузнаваемой. Поклонники Моргуновой привыкли видеть ее в костюме, с идеальной укладкой и светлыми волосами. А теперь телеведущая ходит с темной шевелюрой и простой прической. От прежнего облика остались лишь очки.
Кадр телешоу "Ты не поверишь!"
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ТВ , Светлана Моргунова
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