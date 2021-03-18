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Тодоренко сравнила участниц «Холостяка» с лошадьми

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Телеведущая Регина Тодоренко раскритиковала шоу «Холостяк», героем нового сезона которого стал основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов). О проекте Тодоренко порассуждала в Instagram.
Тодоренко сравнила участниц «Холостяка» с лошадьми
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Телеведущая написала, что «Холостяк» вызывает у нее противоречивые чувства. С одной стороны, участниц шоу обесценивают как личностей, посчитала она.
«Девушек осматривают как лошадей, проверяют "копыта", "зубы", "хвост" и "гриву"», — сравнила Тодоренко.
Кроме того, телеведущая написала, что ее «приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница».
В то же время, по мнению Тодоренко, на проект по собственной воле приходят красивые, самодостаточные и независимые девушки.
«А с третьей стороны, как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов "смотрин", кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь», — заключила ведущая.
Первый выпуск восьмого сезона проекта «Холостяк» с рэпером Тимати вышел в эфир 14 марта. Продюсеры шоу отмечали, что в новом сезоне появятся не только новые герои, но и новые правила. В частности, изменится церемония вручения роз: теперь у цветов будет три оттенка.
ТВ,Регина Тодоренко,Тимати,
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