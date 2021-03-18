Тодоренко сравнила участниц «Холостяка» с лошадьми

Телеведущая написала, что «Холостяк» вызывает у нее противоречивые чувства. С одной стороны, участниц шоу обесценивают как личностей, посчитала она.

«Девушек осматривают как лошадей, проверяют "копыта", "зубы", "хвост" и "гриву"», — сравнила Тодоренко.

Кроме того, телеведущая написала, что ее «приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница».

В то же время, по мнению Тодоренко, на проект по собственной воле приходят красивые, самодостаточные и независимые девушки.

«А с третьей стороны, как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов "смотрин", кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь», — заключила ведущая.