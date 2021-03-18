Сябитова рассказала о поведении Моргенштерна за кадром 

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова поделилась, что поведение исполнителя Моргенштерна, который принимал участие в программе, вызвало у нее опасения. Об этом она рассказала в интервью изданию «Телепрограмма».
Сябитова отметила, что выпуск снимался два часа, однако в финальный монтаж вошли только 40 минут.
«Некоторые моменты его поведения у меня, как у психолога, вызывают опасения. Удивило, как на репетиции он не попадал в ноты, забывал слова — не знает собственное творчество. А там слов-то немного — я один раз послушаю и то выучу»,
— вспомнила Сябитова.
Она также рассказала, что после нескольких заданных вопросов Сябитова «поняла и его уровень образованности». И обратила внимание, что артист «постоянно хватался за расческу».
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