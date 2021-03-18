Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Как ТНТ и Тимати создают шумиху вокруг шоу «Холостяк»

Диана Товсепова
1 час назад
Скандальное шоу "Холостяк" на ТНТ выходит уже не один год, но на этот раз героем передачи стал рэпер Тимати. Именно за его сердце будут сражаться российские красавицы.
Как ТНТ и Тимати создают шумиху вокруг шоу «Холостяк»
Фото: Кадр из передачи "Холостяк"Кадр из передачи "Холостяк"
Известно, что первая серия шоу выходит на экраны уже после того, как отснят финал. Поэтому создатели проекта держат в строжайшем секрете все детали съемок, а также имена выбывших девушек, финалисток и, конечно, победительницы.
Но на этот раз почему-то сразу же после выхода первой серии появилась информация о победительнице шоу. Так, телеграм-каналы пестрят фото одной из участниц шоу Марии Вебер, которая якобы одержала победу в битве за сердце Тимати.
Как выяснил "Рамблер", дело в том, что девушка прилетела на Мальдивы, где сейчас отдыхает рэпер с матерью и дочерью. Все это можно без труда отследить по их аккаунтам в соцсетях. При этом масла в огонь подлил артист Моргенштерн и сама Мария, снявшие видео, на котором вместе с Тимати смотрят первый выпуск на большом экране.
Однако в Сет подозревают, что телеканал ни за что не разрешил бы участникам такие действия в самом начале проекта, а штраф за разглашение информации о победительнице шоу составляет несколько миллионов. Так, вся информация о ходе шоу должна быть строго засекречена до самого последнего выпуска. Многие считают, что таким образом, канал и сам Тимати только пытаются привлечь внимание к проекту.
ТВ,Мария Вебер,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители