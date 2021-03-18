Как ТНТ и Тимати создают шумиху вокруг шоу «Холостяк»

Скандальное шоу "Холостяк" на ТНТ выходит уже не один год, но на этот раз героем передачи стал рэпер Тимати
. Именно за его сердце будут сражаться российские красавицы.
Фото: Кадр из передачи "Холостяк"Кадр из передачи "Холостяк"
Известно, что первая серия шоу выходит на экраны уже после того, как отснят финал. Поэтому создатели проекта держат в строжайшем секрете все детали съемок, а также имена выбывших девушек, финалисток и, конечно, победительницы.
Но на этот раз почему-то сразу же после выхода первой серии появилась информация о победительнице шоу. Так, телеграм-каналы пестрят фото одной из участниц шоу Марии Вебер
, которая якобы одержала победу в битве за сердце Тимати.
Как выяснил "Рамблер", дело в том, что девушка прилетела на Мальдивы, где сейчас отдыхает рэпер с матерью и дочерью. Все это можно без труда отследить по их аккаунтам в соцсетях. При этом масла в огонь подлил артист Моргенштерн и сама Мария, снявшие видео, на котором вместе с Тимати смотрят первый выпуск на большом экране.
Однако в Сет подозревают, что телеканал ни за что не разрешил бы участникам такие действия в самом начале проекта, а штраф за разглашение информации о победительнице шоу составляет несколько миллионов. Так, вся информация о ходе шоу должна быть строго засекречена до самого последнего выпуска. Многие считают, что таким образом, канал и сам Тимати только пытаются привлечь внимание к проекту.