Как ТНТ и Тимати создают шумиху вокруг шоу «Холостяк»

Скандальное шоу "Холостяк" на ТНТ выходит уже не один год, но на этот раз героем передачи стал рэпер Тимати . Именно за его сердце будут сражаться российские красавицы.

Фото: Кадр из передачи "Холостяк" Кадр из передачи "Холостяк"

Известно, что первая серия шоу выходит на экраны уже после того, как отснят финал. Поэтому создатели проекта держат в строжайшем секрете все детали съемок, а также имена выбывших девушек, финалисток и, конечно, победительницы.

Но на этот раз почему-то сразу же после выхода первой серии появилась информация о победительнице шоу. Так, телеграм-каналы пестрят фото одной из участниц шоу Марии Вебер , которая якобы одержала победу в битве за сердце Тимати.

Как выяснил "Рамблер", дело в том, что девушка прилетела на Мальдивы, где сейчас отдыхает рэпер с матерью и дочерью. Все это можно без труда отследить по их аккаунтам в соцсетях. При этом масла в огонь подлил артист Моргенштерн и сама Мария, снявшие видео, на котором вместе с Тимати смотрят первый выпуск на большом экране.