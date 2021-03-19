Почему ведущий «Песни года» скончался в хосписе 

Евгений Меньшов был актером, играл в театре, снимался в кино, но гораздо лучше знали его как ведущего музыкальной программы «Песня года». Его любили и уважали зрители и коллеги, он всегда был неизменно приветлив, обаятелен и стильно одет. Настоящий джентльмен, который, увы, свою жизнь закончил в хосписе. О том, почему это произошло, читайте в материале «Рамблера».

Признание Евгений Меньшов получил после выхода фильма «Мелодия на два голоса», в которой сыграл Кирилла Воробьева . Но настоящая слава пришла к актеру после того, как в его жизнь вошло телевидение.

Меньшов получил предложение попробовать себя в качестве ведущего одной из самых знаменитых программ на советском экране. В пару к уже утвержденной в «Песню года» Ангелине Вовк нужен был, по задумке создателей программы, драматический актер. Выбор пал на Евгения Меньшова.

Поначалу новая работа не слишком пришлась по вкусу молодому актеру: отношения с соведущей были напряженными, поскольку Вовк постоянно делала ему замечания. Кроме того, Евгений терялся на съемочной площадке, где было множество камер, не понимая, на какую из них в какой момент ему необходимо работать.

Но упорная работа над собой и исправление даже мельчайших своих ошибок помогли Меньшову справиться со сложностями и стать одним из лучших ведущих советского экрана.

Между ним и Ангелиной Вовк, кстати, тоже в итоге сложились прекрасные отношения. Многие зрители даже приписывали соведущим роман, но на самом деле они были просто хорошими друзьями.

Евгений был женат трижды. От первой жены, актрисы Натальи Селиверстовой , Меньшов ушел после 18 лет брака, встретив Ларису Борушко , тоже актрису, которая стала его второй женой. Во втором браке у Евгения родился сын Александр. Но, увы, счастье позже сменилось трагедией: у Ларисы диагностировали онкологическое заболевание. Супруги несколько лет мужественно боролись с болезнью, но, к сожалению, безрезультатно.

После смерти супруги, Меньшов совсем пал духом, депрессию, вызванную горем от потери любимой женщины, усугубил и факт ухода из «Песни года». У передачи сменилось руководство, потребовавшее от ведущих выполнения новых условий. В частности, им запрещалось общаться с музыкантами и зрителями, импровизировать, следовало неукоснительно придерживаться сценария. Меньшов и Вовк эти условия не приняли.

Кроме того, у самого Евгения (еще при жизни Ларисы) диагностировали рак. Поводов для радости, казалось, не было совсем. Окончательно не опустить руки Меньшову помогла встреча с Ольгой Грозной, которая впоследствии стала его третьей женой.

Болезнь Евгения отступила, в дом снова вошло счастье. На протяжении восьми лет Меньшов счастливо прожил с Ольгой, правда, практически отказавшись от общения с близкими и друзьями. А потом врачи отметили рецидив, болезнь вернулась. Когда стало понятно, что заболевание прогрессирует, Грозная приняла решение поместить Меньшова в хоспис. Там Евгений находился под круглосуточным наблюдением лучших врачей, получал помощь. В хосписе Евгений Меньшов и окончил свою жизнь: сердце телеведущего перестало биться 19 мая 2015 года.