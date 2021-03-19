Почему ведущий «Песни года» скончался в хосписе 

Евгений Меньшов был актером, играл в театре, снимался в кино, но гораздо лучше знали его как ведущего музыкальной программы «Песня года». Его любили и уважали зрители и коллеги, он всегда был неизменно приветлив, обаятелен и стильно одет. Настоящий джентльмен, который, увы, свою жизнь закончил в хосписе. О том, почему это произошло, читайте в материале «Рамблера».
Признание Евгений Меньшов получил после выхода фильма «Мелодия на два голоса», в которой сыграл Кирилла Воробьева. Но настоящая слава пришла к актеру после того, как в его жизнь вошло телевидение.
Меньшов получил предложение попробовать себя в качестве ведущего одной из самых знаменитых программ на советском экране. В пару к уже утвержденной в «Песню года» Ангелине Вовк нужен был, по задумке создателей программы, драматический актер. Выбор пал на Евгения Меньшова.
Поначалу новая работа не слишком пришлась по вкусу молодому актеру: отношения с соведущей были напряженными, поскольку Вовк постоянно делала ему замечания. Кроме того, Евгений терялся на съемочной площадке, где было множество камер, не понимая, на какую из них в какой момент ему необходимо работать.
Но упорная работа над собой и исправление даже мельчайших своих ошибок помогли Меньшову справиться со сложностями и стать одним из лучших ведущих советского экрана.
Между ним и Ангелиной Вовк, кстати, тоже в итоге сложились прекрасные отношения. Многие зрители даже приписывали соведущим роман, но на самом деле они были просто хорошими друзьями.
Евгений был женат трижды. От первой жены, актрисы Натальи Селиверстовой, Меньшов ушел после 18 лет брака, встретив Ларису Борушко, тоже актрису, которая стала его второй женой. Во втором браке у Евгения родился сын Александр. Но, увы, счастье позже сменилось трагедией: у Ларисы диагностировали онкологическое заболевание. Супруги несколько лет мужественно боролись с болезнью, но, к сожалению, безрезультатно.
После смерти супруги, Меньшов совсем пал духом, депрессию, вызванную горем от потери любимой женщины, усугубил и факт ухода из «Песни года». У передачи сменилось руководство, потребовавшее от ведущих выполнения новых условий. В частности, им запрещалось общаться с музыкантами и зрителями, импровизировать, следовало неукоснительно придерживаться сценария. Меньшов и Вовк эти условия не приняли.
Кроме того, у самого Евгения (еще при жизни Ларисы) диагностировали рак. Поводов для радости, казалось, не было совсем. Окончательно не опустить руки Меньшову помогла встреча с Ольгой Грозной, которая впоследствии стала его третьей женой.
Болезнь Евгения отступила, в дом снова вошло счастье. На протяжении восьми лет Меньшов счастливо прожил с Ольгой, правда, практически отказавшись от общения с близкими и друзьями. А потом врачи отметили рецидив, болезнь вернулась. Когда стало понятно, что заболевание прогрессирует, Грозная приняла решение поместить Меньшова в хоспис. Там Евгений находился под круглосуточным наблюдением лучших врачей, получал помощь. В хосписе Евгений Меньшов и окончил свою жизнь: сердце телеведущего перестало биться 19 мая 2015 года.