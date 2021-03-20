Иеромонах Фотий рассказал о травле после «Голоса»

В эфире YouTube-шоу «Хочу с…» в разговоре с ведущей Ксаной Сергиенко победитель четвертого сезона шоу «Голос» вспомнил о том, как стал объектом зависти и травли.

Фотий отметил, что некоторые люди начали проявлять враждебность еще во время его участия в проекте. Многие не понимали, зачем священник вообще пошел на телевидение и прямо заявляли, что считают его участие в «Голосе» ошибкой. Фотий отметил, что принимает и всегда принимал такую точку зрения, поскольку согласен с тем, что участие священника в развлекательном телевизионном проекте является в какой-то мере разрывом шаблона, чем-то не совсем традиционным и привычным.

При этом Фотий отмечает, что не считает, что каким-то образом опорочил сам статус священства, хотя и признается, что некоторые стали воспринимать его после участия в «Голосе» враждебно.

«Есть люди, у которых я стал нерукопожатным. Не знаю почему. Может быть, они более консервативно настроены и не приняли тот факт, что я оказался, грубо говоря, в ящике»,

— сказал иеромонах.