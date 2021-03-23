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Астролог из "Давай поженимся!" раскрыла стоимость своей консультации

Даня Виттиг
2 часа назад
Недавно астролог дала большое интервью Youtube-каналу «Стрелец-молодец».
Астролог из "Давай поженимся!" раскрыла стоимость своей консультации
Фото: кадр из передачи "Давай поженимся!" кадр из передачи "Давай поженимся!"
Василиса Володина ушла из шоу «Давай поженимся!» и начала зарабатывать на собственном бизнесе. По словам астролога, ее личная часовая консультация стоит от 70 тысяч рублей.
"Я готовлюсь к этим консультациям и за час мы детально можем проговорить одну большую тему. Например, личную жизнь человека. Я могу сделать стоимость консультации 1 рубль, но тогда очередь будет 18 млн лет".
Василиса считает, что свою известность нужно правильно использовать.
Несколько лет назад она купила большую квартиру в центре Москвы.
ТВ,Василиса Володина,
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